▲林襄（如圖）日前爆出遭經紀公司「莉奈文創」冷凍，工作量斷崖式下降。（圖／翻攝自林襄 IG @95_mizuki）

林襄爆鬧翻莉奈！禾羽曝她近況：不要擔心

▲禾羽（如圖）心疼吐露林襄近況，「不用擔心，她現在睡飽吃，吃飽睡！」（圖／隻魚文創提供）

▲禾羽（如圖）喜歡霸氣又有孩子氣、至少身高176公分的男生。（圖／隻魚文創提供）

味全龍啦啦隊女神林襄上月23日爆出遭經紀公司「莉奈文創」冷凍，工作量斷崖式下降，事後雙方才出面澄清合約還沒走完，掀起軒然大波，今（2）日其好友、富邦悍將啦啦隊成員禾羽與媒體聚餐，被問及此事透露了林襄近況，「不用擔心，她現在睡飽吃，吃飽睡，很棒，她之前太瘦！」強調不太過問工作方面的細節，事情已經翻篇了，「過去真的過去了，就不需要太過留戀。」林襄日前被爆出工作量銳減，疑遭「莉奈文創」冷凍，今禾羽面對提問「有無關心好友？」她表示前陣子忙著錄製新歌，對方有特別探班，「不用擔心，她現在睡飽吃，吃飽睡，很棒，她之前太瘦！」至於工作方面，禾羽沒有過問林襄太多，「前東家話題比較不會去問她，但會約她出來吃飯！」另外，林襄被爆料遭冷凍前，禾羽也證實出走莉奈文創，以前在公司發行的歌曲全被下架，「我也有嚇到，但是事情過好久了」，面對雙方關係，她僅鬆口好聚好散，「過去真的過去了，就不需要太過留戀」，直言現在專注當下，未來將挑戰戲劇演出，今年度尾牙邀約多達20場，事業蒸蒸日上。至於感情狀況？禾羽聲稱單身3年，雖然曾有過聊天對象，最後仍沒有結果，另一半理想條件包括霸氣又有孩子氣的性格、至少身高176公分，「以前喜歡大的，大15歲可以，喜歡成熟穩重一點的，現在好像不用，先有就好」，看到好友陳詩媛升格人妻、人母，禾羽也不排斥組成家庭及婚姻。