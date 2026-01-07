我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何美和羅志祥搭檔主持蹦不出火花。（圖／記者嚴俊強攝影）

林襄日前傳出酬勞高居不下，讓許多廠商退避三舍，導致她去年收入少了數百萬，還有掉粉的狀況，今（7）日傳出林襄將接替何美，和羅志祥主持中天《綜藝OK啦》，希望藉此拉抬自己的人氣。根據《鏡週刊》報導，去年9月《綜藝OK啦》開播，找來羅志祥和何美搭檔，收視壓力也不小，畢竟是在週一至週五晚上9點的黃金時段，據傳製作單位已經改版，調整節目內容之外，也找來林襄救火，不只是替節目吸引更多觀眾，也是看能否藉此機會拉抬自己的聲量。羅志祥和林襄已經低調進棚試錄，而林襄過去從《全明星運動會》黃隊經理發跡，頻繁參加綜藝節目，像是《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》還有《11點熱吵店》等等，觀眾對她並不陌生。2022年9月，吳姍儒去生小孩時，林襄更接下代班《小明星大跟班》的重任，主持了8個月，表現也獲得團隊讚賞。雖然何美無緣繼續主持，不過從節目《大學生了沒》出道的她，有著驚人的好歌喉，活動主持功力也是一流，近幾年她熱衷健身，健美好身材更是成為許多粉絲的榜樣。