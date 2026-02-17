我是廣告 請繼續往下閱讀

▲114年億元頭獎中獎彩券買一覽表（圖／台灣彩券公司提供）

▲114年以包牌方式投注中億元頭獎資訊。（圖／台灣彩券公司提供）

▲114年億元頭獎得主男、女比例。（圖／台灣彩券公司提供）

▲114年億元頭獎得主年齡分布。（圖／台灣彩券公司提供）

▲114年億元頭獎得主血型分布（圖／台灣彩券公司提供）

▲114年億元頭獎得主生肖分布（圖／台灣彩券公司提供）

▲114年億元頭獎得主星座分布。（圖／台灣彩券公司提供）

▲114年億元頭獎主面相公開。（圖／台灣彩券公司提供）

台灣彩券公司今（2026）年春節電腦彩券春節總加碼獎達12億元創新高，其中「大樂透」 加開480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，但怎麼買才易中大獎？台灣彩券公司統計發現，去年22張億元中獎彩券包括大樂透17張及威力彩5張，近7成都是電腦選號，而且有3成包牌投注，除了中了頭獎，還抱走其他獎項。此外，台彩統計也發現，在21名完成領獎的億元頭獎主中，女性比例大幅增加、水象星座占比高，屬馬、濃眉、耳垂大、蒜頭鼻及薄唇蟬聯好運氣。台彩從系統資料中，針對去年億元頭獎的22張中獎彩券，包括大樂透17張、威力彩5張的「買法」進行統計，以「選號」方式而言，有68.2%的中獎人是以電腦選號，另31.8%為自選號碼。此外，有31.8%是以包牌方式投注，除了億元頭獎外，還同時抱走其他獎項，包牌方式有的包7個號碼、8個號碼，也有中獎是第一區包7個號碼、第一區包3個號碼，另有人是第二區包8個號碼。若以億元頭獎彩券的投注金額來看，大樂透的17張彩券，平均單張投注金額達394元，換算注數相當於7.9注；威力彩的5張億元頭獎中獎彩券則是平均投注800元，相當於8.0注。相較於該2個遊戲全年賣出的所有彩券的平均單張投注注數，大樂透約2.7注、威力彩約2注均高於許多。去年全年共開出22注億元頭獎，截至目前為止，有21名幸運的中獎人已完成獎金兌領，台彩根據中獎人領獎時所填寫的匿名問卷進行統計，去年億元頭獎中獎人女性比例大幅增加，21位億元中獎人當中女性有9人，占4成3，相較2024年超過9成為男性，去年女性中獎人的比例大幅增加。從年齡分布來看，億元中獎人主要分布在50歲至59歲及60歲至69歲，占比各為28.6%。與2024年相比，中高年齡層的比例增加，50歲以上的比例由55.1%增加至71.4%。去年億元中獎人有42.9%為O型， A型及B型各23.8%；2024年億元中獎人血型則以O型及B型最多，占比各為42.3%和26.9%。另外，億元中獎人的生肖以屬馬、屬雞最多，占19%，其中屬馬的人已連續2年都是中最多億元獎項（2024年屬馬、屬猴、屬豬並列最多）。星座則以牡羊座最多，占19%，而水象星座雙魚座、巨蟹座、天蠍座這2年都是最旺的星座，2024年占34.4%、2025年占38.1%。去年億元中獎人面貌特徵傾向為圓型臉、額頭高、八字眉、濃的眉毛、大眼睛、雙眼皮、耳垂大、蒜頭鼻、大嘴加薄唇，其中濃眉、耳垂大、蒜頭鼻及薄唇這4個特徵與2024年相同。