🟡2月16日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000017期）

▲大樂透第115000017期保證頭獎1.2億，正彩中獎號碼、春節大紅包、小紅包獎號開出。（圖/記者張嘉哲攝）

大樂透玩法速懂！中獎規則、春節開獎時間一次看

最後投注是晚上8時截止，並在8時30分開獎。

頭獎中獎機率僅1398萬分之一，想要中獎十分不容易。

▲大樂透中獎規則與獎金結構分配一圖看。（圖/台彩官網）

大樂透春節繼續開出加碼！378組春節大紅包等你中獎

目前100萬元「春節大紅包」還有378組、10萬元「春節小紅包」還有659組，民眾在春節購買大樂透，可以對正彩、大紅包、小紅包三種獎項。

每期加開9個號碼，若對中其中6個即為中獎，每組獎金為100萬元

加開9個號碼中若對中其中5個號碼，且同時對中小紅包開出的那1顆號碼即為中獎，每組獎金為10萬元

▲大樂透春節加碼「大紅包」、「小紅包」規則一圖速懂！每期都會開出全新大紅包9碼+小紅包1碼，對中6碼大紅包得百萬、對中5碼大紅包+小紅包1碼得10萬。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

