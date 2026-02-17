春節連假天氣根據中央氣象署表示，大年初一受到鋒面與東北季風影響，北部及東半部濕涼有雨，中南部則相對溫暖舒適，溫度方面，西半部及宜蘭低溫會來到14度，高溫約17~22度。南部則要留意超過10度的日夜溫差。北部濕涼的天氣預計初三會回溫。
今天天氣：初一桃園以北留意降雨
今天初一受到東北季風的影響，迎風面的桃園以北及宜蘭、花蓮整日雲量偏多，不定時有局部短暫雨，竹苗、臺東、恆春半島及晚間中部山區也有零星降雨的機率，中南部則為多雲到晴的天氣。
溫度方面，北部及宜花地區高溫約17~22度，感受較為濕涼，中部及臺東高溫為24至25度，南部最高有28度，感受上相對溫暖舒適，夜晚清晨則各地偏涼，西半部及宜蘭低溫普遍在14至16度，花東18至20度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風影響，環境風場為東北風，中部以北擴散條件較佳，中南部污染物易累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升。
明天天氣：初二雨勢緩
明天初二(2月18日)受到東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚涼；水氣稍減，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北地區有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。
明天低溫預測，西半部及宜蘭13~17度，花蓮16度，臺東18度，澎湖16度，金門12度，馬祖10度；高溫預測:北部、宜蘭及澎湖16~19度，花蓮20度，中部及臺東21~23度，南部23~27度，金門19度，馬祖13度。
一周天氣：初三天氣好轉
春節連假後段天氣逐步回穩，2/19初三起東北季風減弱，北部與東北部氣溫小幅回升，各地早晚仍偏涼；花東與恆春半島有局部短暫雨，宜蘭偶有零星降雨。2/20初四水氣略增，基隆北海岸、大臺北、東半部及恆春半島有局部雨，北部山區亦有零星雨勢，其餘地區多雲到晴。2/21初五至2/23，各地大致維持多雲到晴，僅東半部與恆春半島偶有短暫雨。低溫方面，西半部、宜蘭及澎湖約14至20度，花東16至19度，金門12至16度，馬祖10至12度；高溫北部與宜花約20至26度，中南部23至29度。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
今天初一受到東北季風的影響，迎風面的桃園以北及宜蘭、花蓮整日雲量偏多，不定時有局部短暫雨，竹苗、臺東、恆春半島及晚間中部山區也有零星降雨的機率，中南部則為多雲到晴的天氣。
溫度方面，北部及宜花地區高溫約17~22度，感受較為濕涼，中部及臺東高溫為24至25度，南部最高有28度，感受上相對溫暖舒適，夜晚清晨則各地偏涼，西半部及宜蘭低溫普遍在14至16度，花東18至20度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風影響，環境風場為東北風，中部以北擴散條件較佳，中南部污染物易累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升。
明天天氣：初二雨勢緩
明天初二(2月18日)受到東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚涼；水氣稍減，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北地區有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。
明天低溫預測，西半部及宜蘭13~17度，花蓮16度，臺東18度，澎湖16度，金門12度，馬祖10度；高溫預測:北部、宜蘭及澎湖16~19度，花蓮20度，中部及臺東21~23度，南部23~27度，金門19度，馬祖13度。
一周天氣：初三天氣好轉
春節連假後段天氣逐步回穩，2/19初三起東北季風減弱，北部與東北部氣溫小幅回升，各地早晚仍偏涼；花東與恆春半島有局部短暫雨，宜蘭偶有零星降雨。2/20初四水氣略增，基隆北海岸、大臺北、東半部及恆春半島有局部雨，北部山區亦有零星雨勢，其餘地區多雲到晴。2/21初五至2/23，各地大致維持多雲到晴，僅東半部與恆春半島偶有短暫雨。低溫方面，西半部、宜蘭及澎湖約14至20度，花東16至19度，金門12至16度，馬祖10至12度；高溫北部與宜花約20至26度，中南部23至29度。
資料來源：中央氣象署、環境部
更多「2026過年」相關新聞。