「為持續帶給觀眾新鮮感，節目依不同階段調整製播策略。」

▲羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》收視表現不佳。（圖／記者嚴俊強攝影）

羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》去（2025）年9月開播，節目內容活潑有趣，各大來賓效果齊發，為綜藝節目注入新血，怎料今（7）日傳出收視不佳，電視台決定替換主持人，將何美替換成啦啦隊女神林襄，對此，稍早中天電視向《NOWNEWS今日新聞》證實此事，中天電視今稍早回應《NOWNEWS今日新聞》，證實將何美替換成林襄，林襄部分則表示不對外回覆此事。事實上，何美當時主持《綜藝OK啦》，直呼羅志祥是兒時偶像，形容合作主持就像夢想成真一樣：「這是我第一個棚內的綜藝節目，能跟大前輩一起主持，是我演藝生涯裡的一個里程碑，還有我從《大學生了沒》出道，10年之後我坐在主持人的休息室裡面，覺得很不可思議，一切都好像在作夢。」