我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧（左起）、李珠珢、李雅英在台灣人氣都超旺，但身為韓援的她們無法加入CT AMAZE。（圖／翻攝自IG@le_dahye、@0724.32、@yyyoungggggg）

▲CT AMAZE 36位本土啦啦隊女神一字排開，場面超級壯觀。（圖／記者葉政勳攝）

📌CT AMAZE 36人名單一次看：

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將在3月開打，官方也選出36名台灣啦啦隊女神組成CT AMAZE應援團，其中12人將一起前往日本幫中華隊加油打氣。而CT AMAZE名單包含峮峮、林襄、孟潔等人，卻不見在台灣人氣也超高的李多慧、李雅英、李珠珢，有網友好奇詢問原因，其實答案很簡單，就是與國籍有關。許多網友好奇討論為何CT AMAZE名單沒看到在台灣人氣極高的李多慧、李雅英、李珠珢等韓籍啦啦隊女神，其實原因很單純，就是為了避免國籍尷尬；因WBC是國際賽事，中華隊在C組預賽中也將對戰韓國，若韓籍女神在場邊替中華隊加油，恐有對不起家鄉的罵聲出現，因此CT AMAZE本來就只選本土啦啦隊女孩出征，除了更代表台灣之外，也能避免尷尬爭議。另外，CT AMAZE名單雖然多達36人，但東京巨蛋賽場位置有限，最終只有12名女孩可以隨隊前往日本應援。目前這「12強」名單尚未出爐，但粉絲猜測人氣最高的本土啦啦隊女神峮峮、林襄鐵定會入列，因2人在日本都有一定知名度；富邦悍將的秀秀子也被視為黑馬，她2024年自費前往日本看12強球賽，當時甜美外型就掀已起日本球迷關注。除了中華隊有CT AMAZE應援，韓國職棒也有為WBC推出專屬啦啦隊，由於李珠珢同時在韓國應援LG雙子隊，不少粉絲也好奇她會不會入選韓國隊的應援團。對此，李珠珢日前在IG會員專區回答粉絲問題時，就明確表示她不會現身WBC，並透露今年的首場應援表演應該會安排在台灣，有準備新的舞台內容，要粉絲期待。