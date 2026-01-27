我是廣告 請繼續往下閱讀

國際賽限定應援啦啦隊CT Amaze今（27）日36人全員到齊，與球迷相見歡，來自味全龍小龍女的林襄、小映受訪時提到，能為中華隊應援是一份榮幸，也是一份責任，期盼把能量轉化為場上助力，談到有可能對決大谷翔平，林襄開玩笑地說，很期待再看到大谷，但也希望對方「能手下留情啦！」國際賽與中職例行賽應援有諸多不同之處，林襄就說，從支持單一球隊，變成跟著整個國家一起加油，責任感跟使命感都更重，上屆也有參與的小映在一旁笑說，「應援就是要拿出士氣跟殺氣，我們是去戰鬥的。」回憶起2023年WBC經典賽，結果不如預期，但林襄還是很難忘當時全場球迷喊著相同口號的畫面，「想起來還是起雞皮疙瘩，也希望這次能再度與球迷一起，再製造出難忘的應援時刻。」由於中華隊3月6日晚場就要對決日本，中華隊投手群、有望對決世界巨星大谷翔平，林襄很期待再次看到大谷翔平，還開玩笑地說，「希望他可以手下留情啦！」小映在一旁則熱血喊聲，更期待看到中華隊KO對手，「絕對會吶喊出兩百分的力量，為我們球員加油、歡呼，一起KO對手！」