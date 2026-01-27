國際賽限定應援啦啦隊CT Amaze今（27）日36人全員到齊，與球迷相見歡，來自味全龍小龍女的林襄、小映受訪時提到，能為中華隊應援是一份榮幸，也是一份責任，期盼把能量轉化為場上助力，談到有可能對決大谷翔平，林襄開玩笑地說，很期待再看到大谷，但也希望對方「能手下留情啦！」
CT Amaze應援更有使命感 小映：我們是去戰鬥的
國際賽與中職例行賽應援有諸多不同之處，林襄就說，從支持單一球隊，變成跟著整個國家一起加油，責任感跟使命感都更重，上屆也有參與的小映在一旁笑說，「應援就是要拿出士氣跟殺氣，我們是去戰鬥的。」
期待再見大谷翔平 林襄：希望他手下留情
回憶起2023年WBC經典賽，結果不如預期，但林襄還是很難忘當時全場球迷喊著相同口號的畫面，「想起來還是起雞皮疙瘩，也希望這次能再度與球迷一起，再製造出難忘的應援時刻。」
由於中華隊3月6日晚場就要對決日本，中華隊投手群、有望對決世界巨星大谷翔平，林襄很期待再次看到大谷翔平，還開玩笑地說，「希望他可以手下留情啦！」小映在一旁則熱血喊聲，更期待看到中華隊KO對手，「絕對會吶喊出兩百分的力量，為我們球員加油、歡呼，一起KO對手！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
國際賽與中職例行賽應援有諸多不同之處，林襄就說，從支持單一球隊，變成跟著整個國家一起加油，責任感跟使命感都更重，上屆也有參與的小映在一旁笑說，「應援就是要拿出士氣跟殺氣，我們是去戰鬥的。」
期待再見大谷翔平 林襄：希望他手下留情
回憶起2023年WBC經典賽，結果不如預期，但林襄還是很難忘當時全場球迷喊著相同口號的畫面，「想起來還是起雞皮疙瘩，也希望這次能再度與球迷一起，再製造出難忘的應援時刻。」
由於中華隊3月6日晚場就要對決日本，中華隊投手群、有望對決世界巨星大谷翔平，林襄很期待再次看到大谷翔平，還開玩笑地說，「希望他可以手下留情啦！」小映在一旁則熱血喊聲，更期待看到中華隊KO對手，「絕對會吶喊出兩百分的力量，為我們球員加油、歡呼，一起KO對手！」
CT Amaze、經典賽相關報導：
🔥經典賽／對中華隊期待有多高？峮峮「不去想結果」：專注應援當下
🔥經典賽／期待徐若熙三振大谷翔平！阿崔曝心聲：證明中職也有實力
更多「2026經典賽」相關新聞。