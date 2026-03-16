台灣最強私立大學出爐！《遠見雜誌》2月公布「2026企業最愛大學生暨實習生」排名，其中「逢甲大學」奪得私校總榜冠軍，不僅是唯一擠進總榜前10名的私立大學，更打敗中山大學等國立名校。逢甲大學近年來教學實力堅強、AI應用普及，且就業與產學合作緊密，去年以新生註冊率98.71%拿下私立最佳。逢甲大學校史悠久創校65年，畢業傑出校友遍布產學界，就連演藝圈也有不少逢甲大學出身的明星藝人，包括女神周曉涵、歌手符瓊音等人，讓外界更加注意逢甲大學未來發展。
《遠見》2026企業最愛大學排名公布！逢甲奪私校又奪冠：打敗國立名校
《遠見雜誌》在今年2月24日公布「2026企業最愛大學生暨實習生調查結果」排行榜，本次調查有效問卷達2353份，涵蓋十大產業包括大眾傳播、資訊科技、、醫衛生技、服務業等，其中「國立成功大學」以王者之姿奪下總榜全台第一，創下12連霸輝煌紀錄；而私立大學部分，逢甲大學獲評私校總榜第1，也是唯一擠進總榜前10名的私立大學，甚至贏過中山大學、中正大學等國立名校。
逢甲大學在2024年也以總榜第7名拿下私立大學的榜首，根據《遠見雜誌》調查指出，逢甲在教學方面強調「為產業而教」，推動CDIO教學模式，甚至與眾多國際企業如微軟、亞馬遜等深度合作，讓學生能夠跟上AI、雲端運算風潮，也是全台第一座「全校學生都要會寫程式」的大學。
私校天花板！逢甲註冊率98.71奪冠：師資超強35位入榜頂尖科學家
位於台中的逢甲大學成立於1961年，是台灣中部規模數一數二大的私立大學，全校學生逾2萬人，校內學院更是多達10個，其中又以商學、理工、資訊及建設領域聞名。逢甲大學連續多年蟬聯企業最愛私立大學，在教學卓越指標上也名列前茅。
根據教育部最新全國大專校院在校務資訊統計，逢甲大學在114學年度大專校院新生註冊率，以98.71%奪下私立綜合大學冠軍，其產學合作承接金額更連續9年位居綜合私校之首。另外，逢甲大學在《Cheers》雜誌2026「大學辦學績效互評」調查結果中，更在全台110所學校中脫穎而出，榮獲全國第5名殊榮、再次蟬聯綜合私校第一。
而逢甲大學越來越進步，也與師資成長有所關連，美國史丹佛大學透過Scopus論文影響力數據，在去年公布2024年「全球前2%頂尖科學家榜單」（World's Top 2% Scientists)，逢甲大學多達35位優秀教師入榜，其中21位教師還進入「終身科學影響力排行榜(1960–2024)」，展現學術研究的持續突破。
逢甲大學傑出校友太多！女神周曉涵、歌手符瓊音都是
值得一提的是，逢甲大學校史悠久長達65年，這段期間累積近23萬位校友，傑出校友遍布產學界，涵蓋經營管理、工程技術、資訊科技等領域，包括台達電子全球執行副總裁尹鏇博、威剛科技董事長陳立白、技嘉科技集團總經理李宜泰等，在各大產業具有舉足輕重的影響力。
而在台灣演藝圈中，也有多位藝人明星出身於逢甲大學，像是以「逢甲校花」聞名的女藝人周曉涵，還有參加台灣《超級偶像》選秀節目展現高亢渾厚歌聲，獲得「粉紅坦克」封號的知名歌手符瓊音等。逢甲大學多元發展，也讓外界依舊期待其未來教育方針與發展。
資料來源：逢甲大學
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《遠見雜誌》在今年2月24日公布「2026企業最愛大學生暨實習生調查結果」排行榜，本次調查有效問卷達2353份，涵蓋十大產業包括大眾傳播、資訊科技、、醫衛生技、服務業等，其中「國立成功大學」以王者之姿奪下總榜全台第一，創下12連霸輝煌紀錄；而私立大學部分，逢甲大學獲評私校總榜第1，也是唯一擠進總榜前10名的私立大學，甚至贏過中山大學、中正大學等國立名校。
私校天花板！逢甲註冊率98.71奪冠：師資超強35位入榜頂尖科學家
位於台中的逢甲大學成立於1961年，是台灣中部規模數一數二大的私立大學，全校學生逾2萬人，校內學院更是多達10個，其中又以商學、理工、資訊及建設領域聞名。逢甲大學連續多年蟬聯企業最愛私立大學，在教學卓越指標上也名列前茅。
而逢甲大學越來越進步，也與師資成長有所關連，美國史丹佛大學透過Scopus論文影響力數據，在去年公布2024年「全球前2%頂尖科學家榜單」（World's Top 2% Scientists)，逢甲大學多達35位優秀教師入榜，其中21位教師還進入「終身科學影響力排行榜(1960–2024)」，展現學術研究的持續突破。
值得一提的是，逢甲大學校史悠久長達65年，這段期間累積近23萬位校友，傑出校友遍布產學界，涵蓋經營管理、工程技術、資訊科技等領域，包括台達電子全球執行副總裁尹鏇博、威剛科技董事長陳立白、技嘉科技集團總經理李宜泰等，在各大產業具有舉足輕重的影響力。
而在台灣演藝圈中，也有多位藝人明星出身於逢甲大學，像是以「逢甲校花」聞名的女藝人周曉涵，還有參加台灣《超級偶像》選秀節目展現高亢渾厚歌聲，獲得「粉紅坦克」封號的知名歌手符瓊音等。逢甲大學多元發展，也讓外界依舊期待其未來教育方針與發展。