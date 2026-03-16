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《遠見》2026企業最愛大學排名公布！逢甲奪私校又奪冠：打敗國立名校

而私立大學部分，逢甲大學獲評私校總榜第1，也是唯一擠進總榜前10名的私立大學，甚至贏過中山大學、中正大學等國立名校。

▲《遠見雜誌》公布「2026企業最愛大學生暨實習生」排行榜，逢甲大學獲評私校總榜第1，也是唯一擠進總榜前10名的私立大學，甚至贏過中山大學、中正大學等國立名校。（圖／逢甲大學官網）

私校天花板！逢甲註冊率98.71奪冠：師資超強35位入榜頂尖科學家

▲逢甲大學在114學年度大專校院新生註冊率，以98.71%奪下私立綜合大學冠軍，其產學合作承接金額更連續9年位居綜合私校之首。（圖／逢甲大學官網）

逢甲大學在114學年度大專校院新生註冊率，以98.71%奪下私立綜合大學冠軍

逢甲大學在《Cheers》雜誌2026「大學辦學績效互評」調查結果中，更在全台110所學校中脫穎而出，榮獲全國第5名殊榮

逢甲大學多達35位優秀教師入榜，其中21位教師還進入「終身科學影響力排行榜(1960–2024)」，展現學術研究的持續突破。

▲2024年「全球前2%頂尖科學家榜單」（World's Top 2% Scientists)，逢甲大學多達35位優秀教師入榜，其中21位教師還進入「終身科學影響力排行榜(1960–2024)」，展現學術研究的持續突破。（圖／逢甲大學官網）

逢甲大學傑出校友太多！女神周曉涵、歌手符瓊音都是

傑出校友遍布產學界，涵蓋經營管理、工程技術、資訊科技等領域，包括台達電子全球執行副總裁尹鏇博、威剛科技董事長陳立白、技嘉科技集團總經理李宜泰等

像是以「逢甲校花」聞名的女藝人周曉涵，還有參加台灣《超級偶像》選秀節目展現高亢渾厚歌聲，獲得「粉紅坦克」封號的知名歌手符瓊音等