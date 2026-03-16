「中職最正MC」林艾融擁有水漾微笑眼、32D極致三圍，曾經是LamiGirls、味全龍啦啦隊女孩，近年回歸樂天桃猿隊擔任主持人，並成為台啤電豹女一員，偶爾接綜藝主持及通告。艾融昨（15）日公開一支長度7秒的跳舞短影音，透露是不小心按到手機錄影的成品，片中的她身上看似只有裹一條布，引人遐思，不到1小時吸引上千人按讚。
不小心按到手機錄影鍵 艾融索性上架性感影片
曝光的短片，只見艾融在自家房間裡，一頭黑長髮披肩，身上穿一件灰色小可愛，露出雪白香肩、鎖骨線條，她跟著快節奏音樂跳手勢舞，配上無害的甜美笑容，畫面賞心悅目，讓人忍不住重複按播放鍵。
艾融俏皮地寫下：「不小心按到錄影，那就開始吧！」一票網友爭相留言：「超美的失誤」、「自己強迫營業」、「真的太可愛」、「請多多不小心」、「不小心就看完」、「美到我小鹿亂撞！」
艾融回憶主持出包爆哭 新手MC直播失誤被噹
艾融之前上節目《小明星大跟班》分享「主持生涯出過的最大包」主題，透露剛從啦啦隊轉職當球場MC時，曾經因為沒有抓好現場直播和電視播完廣告、回到球場的時機，導致出包，讓當時還很菜的她自責到爆哭。
回想當時情況，艾融表示，主持當下除了要很專注自己講話的內容，又要拿捏好進廣告的時間，但那時她經驗還不足，「根本沒辦法顧得來，所以我那時候就是沒有做好，就有被球場配合的電視台工作人員...就是有被唸了...」艾融下台後，雖然還要準備後段的主持工作，但當下她的情緒實在忍不住，當場崩潰，「我就直接衝廁所，然後就先哭一場！」
林艾融IG
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曝光的短片，只見艾融在自家房間裡，一頭黑長髮披肩，身上穿一件灰色小可愛，露出雪白香肩、鎖骨線條，她跟著快節奏音樂跳手勢舞，配上無害的甜美笑容，畫面賞心悅目，讓人忍不住重複按播放鍵。
艾融俏皮地寫下：「不小心按到錄影，那就開始吧！」一票網友爭相留言：「超美的失誤」、「自己強迫營業」、「真的太可愛」、「請多多不小心」、「不小心就看完」、「美到我小鹿亂撞！」
艾融之前上節目《小明星大跟班》分享「主持生涯出過的最大包」主題，透露剛從啦啦隊轉職當球場MC時，曾經因為沒有抓好現場直播和電視播完廣告、回到球場的時機，導致出包，讓當時還很菜的她自責到爆哭。
回想當時情況，艾融表示，主持當下除了要很專注自己講話的內容，又要拿捏好進廣告的時間，但那時她經驗還不足，「根本沒辦法顧得來，所以我那時候就是沒有做好，就有被球場配合的電視台工作人員...就是有被唸了...」艾融下台後，雖然還要準備後段的主持工作，但當下她的情緒實在忍不住，當場崩潰，「我就直接衝廁所，然後就先哭一場！」