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▲五一勞動節咖啡優惠，7-11美式、拿鐵買2送2。（圖／7-11提供、記者整理）

▲7-11五一勞動節優惠，寄杯咖啡買51送51。（圖／7-11提供）

▲7-11精品美式、精品拿鐵買7送7。（圖／7-11提供）

▲全家五一勞動節指定咖啡買2送2。（圖／全家提供）

▲全家特濃美式／拿鐵任選二杯85元。（圖／全家提供）

▲全家五日五好康，勞動節餅乾、飲料買一送一。（圖／取自全家）

▲全家五一勞動節優惠，咖啡寄杯510元、霜淇淋買2送2。（圖／全家提供、記者整理）

▲五一勞動節優惠，特大杯重乳拿鐵買一送一。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富特濃咖啡買一送一，美式、拿鐵通通有。（圖／萊爾富提供）

▲三商咖啡日準時報到啦！濃萃咖啡、精品可可限時買2送3。（圖／美廉社提供）

▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）

五一勞動節連假第二天咖啡優惠！7-11門市有特選拿鐵、特選美式買2送2，相當於美式只要33元開喝，APP寄杯咖啡則有買51杯送51杯，咖啡控一定要囤貨；全家門市有一堆指定咖啡買2送2，相當於半價開喝；最划算的是美廉社5月3日的一日限定，濃萃美式／濃萃拿鐵，享有買2送3優惠，比買一送一更便宜！◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯濃萃美式買51送51，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯厚乳拿鐵51杯2400元，5.5折（原價85元、特價47元）◾特大杯濃萃拿鐵51杯2200元，5.8折（原價75元、特價43元）◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白51杯2800元，5.5折（原價100元、特價55元）◾黑糖粉粿蕎麥／黃金蕎麥奶茶51杯2100元，5.5折（原價75元、特價41元）◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶51杯1400元，6.1折（原價45元、特價27元）◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）◾特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）◾特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）◾黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）◾風味飲系列指定熱飲（好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵）任選買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）◾單品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）◾單品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾經典拿鐵買2送2，5折（原價70元、特價35元）◾經典美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾甘蔗青茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）◾特大杯柳丁橙柚綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）◾星太郎香菜超寬條餅買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾FMC金萱二十七買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾味丹竹炭水買1送1，5折（原價20元、特價10元）◾KANRO葡萄鮮果實軟糖，5.8折（原價69元、特價40元）◾曠世奇派草莓大雪糕10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）◾Nieseko牛奶巧酥雪糕10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）◾大杯特濃美式14杯510元，6.6折（原價55元、特價36元）◾大杯特濃拿鐵12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）◾Le't Tea 65元系列12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）◾茶葉蛋50入510元，7.9折（原價13元、特價10元）◾夯番薯15入510元（單價約34元）◾冰塊杯62杯510元，5.5折（原價15元、特價8元）◾酷繽沙12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）◾波霸黑糖奶茶／恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯濃萃美式買2送3，4折（原價50元、特價20元）◾大杯濃萃拿鐵買2送3，4折（原價60元、特價24元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）全聯「分批取」期間限定，4月10日至5月7日兌領咖啡自帶杯子，每杯現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）