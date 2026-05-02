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NBA季後賽首輪最受矚目的「火湖大戰」第六戰（G6）今（2）日即將點燃戰火。系列賽3：2領先的洛杉磯湖人隊，為了在客場順利關門、拒絕被逼入搶七大戰，今日正式調整先發陣容。湖人決定變陣，由剛復出的里夫斯（Austin Reaves）頂替射手肯納德（Luke Kennard）出任先發。而火箭隊主帥烏度卡（Ime Udoka）則在賽前對球員喊話，強調絕不滿足於現狀，目標是將系列賽逼回洛杉磯進行搶七決戰。湖人隊在連輸兩場、領先優勢被壓縮至3比2後，主帥瑞迪克（JJ Redick）在G6賽前果斷變陣。前役傷癒復出並替補出戰33分鐘的里夫斯，今日重回先發火線。里夫斯在G5雖然投籃手感欠佳（16投4中），但靠著強勢切入搏得13罰12中、攻下22分。為了改善前兩場外線低迷的進攻問題，湖人決定將G5首發4投0中的射手肯納德移至替補席。湖人今日的先發五虎為：詹姆斯（LeBron James）、八村壘、艾頓（Deandre Ayton）、史馬特（Marcus Smart）與里夫斯。相較於湖人的大動作調整，處於追分氣勢的火箭隊則選擇以靜制動，完全延續上一場贏球的先發陣容：伊森（Tari Eason）、小賈巴里·史密斯（Jabari Smith Jr.）、申京（Alperen Sengun）、謝潑德（Reed Sheppard）與阿門·湯普森（Amen Thompson）。值得一提的是，兩隊的當家核心唐西奇（Luka Doncic）與杜蘭特（Kevin Durant）今日皆因傷持續高掛免戰牌。此外，火箭隊還缺少了范弗利特（Fred VanVleet）與亞當斯（Steven Adams），雙方仍維持「殘兵對決」的緊繃狀態。烏度卡賽前放話：要把系列賽帶回洛杉磯火箭隊從大比分1：3一路頑強抵抗並連追兩場，主帥烏度卡在賽前受訪時透露了球隊的備戰心態。烏度卡表示：「我們上一場將對手限制到93分，防守做得很好，但進攻端從115分降到99分，還有提升的空間。」烏度卡向年輕的火箭球員傳達了明確的戰術信息：「即便我們有些事情做得很好，也要繼續限制對手，千萬不要滿足。這跟我們贏下第一場比賽後傳達的信息是一樣的：我們要繼續贏球，把系列賽帶回洛杉磯，給湖人施加絕對的壓力！」