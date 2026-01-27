我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊限定應援團CT Amaze去年底成軍，今（27）日舉行球迷見面會，團長阿崔也出席，會後以場邊應援視角，分享對本屆經典賽期待，阿崔感性地說，除了期待看到中華隊對決大谷翔平，更想看到徐若熙、古林這樣的投手面對日本繳出好表現，「向世界證明，中職也有能耐可以輸出到旅外的強投，不一定要高中畢業就旅外，留在中職成長，也可以變得很強。」「因為大家都知道大谷很強，所以我反而是特別期待，看到中職投手去對決大谷翔平。」當被問到是否期待中華隊面對日本世界巨星大谷翔平時，阿崔笑說，「因為就像我很看好，就是像若熙、古林，他們去證明說，不是需要高中就旅外，留在中職累積，也可以有旅外的身手。」阿崔認為，這樣也可以讓世界看到中職成績是越來越往上的，「而不是大家只看到高階1A、2A好手有好表現，而是中職自己出產的選手，這樣就不會小看我們。」隨後阿崔也提到張育成、張奕與陳冠宇等前旅外好手，「他們對決到日本的時候，有一種我要證明給你看，我們曾經打過這些聯盟，或許你們不需要我們，但我們回來，其實還是有那個實力在。」阿崔希望看到臺灣的投手、打者，交手別隊的大聯盟選手占上風，證明平常只是沒有對決機會，而不是層級差距太大，「希望看到育成面對山本打出好成績，或是安可等人，我都很期待，向大家證明，我們中職投手跟打者，都是有輸出到國外的等級。」