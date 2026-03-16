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前北農總經理吳音寧昨（15）日批評彰化縣議長謝典霖自稱「靠爸族」還得意洋洋，直言：「如何讓有能力的年輕人，能夠有公平的機會、發展的空間，這才是最最重要的事！」不過，桃園市議員詹江村反怒嗆吳音寧：「最沒資格批評別人靠爸，如果不是因為妳爸爸是吳晟，妳憑什麼能夠被酬庸成為年薪250萬的實習生？」吳音寧昨提到，謝典霖近日高調自稱「靠爸族」，說他和謝衣鳯如果沒有家族的支持，他和謝衣鳯就只是路人，什麼都不是！謝家姐弟當議長、當立委，都多少年了？看似握有權力，實則傀儡般，要聽長輩決定。而聽長輩決定也就算了，竟然還靠爸靠得這麼洋洋得意？吳音寧認為，謝家的這齣家庭宮鬥劇，就讓他們姐弟繼續去演吧，她真正在意的是，如何讓有能力的年輕人能夠有公平的機會、發展的空間。不過，吳音寧一番話也引來詹江村痛批：「最沒資格批評別人靠爸的北農總經理吳音寧，如果不是因為妳爸爸是吳晟，妳憑甚麼能夠被酬庸年薪250萬的實習生？別人靠爸至少也是一票一票投出來的，妳就是一個酬庸仔，妳有什麼資格批評一個民選的議長？」