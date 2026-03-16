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▲2026世界棒球經典賽電視免費轉播、直播平台一覽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026年世界棒球經典賽美國隊30人名單

▲美國將推出「海賊王」史金恩茲（Paul Skenes）先發應戰，多明尼加也宣布由塞維里諾（Luis Severino）掛帥先發。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽多明尼加隊30人名單

▲主帥普侯斯（Albert Pujols）宣布四強準決賽的先發重任，將交給擁有美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）生涯73勝經驗的右投塞維里諾（Luis Severino）。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）賽程進到最終4強，今（16）日台灣時間上午8時，將由橫掃韓國的多明尼加出陣豪華大聯盟夢之隊美國，兩支被視為是冠軍熱門首選的隊伍，提前在4強碰頭，堪稱是世紀對決。《NOWNEWS》特別整理YouTube轉播、電視轉播平台、網路轉播平台相關資訊，讓球迷一起為自己喜愛的球隊加油！民眾可以如果只能線上觀看，，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。📍投手（16位）：大衛·貝德納David Bednar(紐約洋基)、馬修·博伊德Matthew Boyd(芝加哥小熊)、蓋瑞特·克萊文傑Garrett Cleavinger(坦帕灣光芒)、克萊·福爾摩斯Clay Holmes(紐約大都會)、葛里芬·賈克斯Griffin Jax(坦帕灣光芒)、布萊德·凱勒Brad Keller(費城費城人)、克萊頓·克蕭Clayton Kershaw、諾蘭·麥克林Nolan McLean(紐約大都會)、梅森·米勒Mason Miller(聖地牙哥教士)、喬·萊恩Joe Ryan(明尼蘇達雙城)、保羅·斯基恩斯Paul Skenes(匹茲堡海盜)、塔里克·史庫柏Tarik Skubal(底特律老虎)、蓋比·史派爾Gabe Speier(西雅圖水手)、麥可·瓦查Michael Wacha(堪薩斯皇家)、洛根·韋伯Logan Webb(舊金山巨人)、蓋瑞特·威特洛克Garrett Whitlock(波士頓紅襪)📍捕手（2位）：卡爾·羅利Cal Raleigh(西雅圖水手)、威爾·史密斯Will Smith(洛杉磯道奇)📍內野手（6位）：保羅·高施密特Paul Goldschmidt(紐約洋基)、布萊斯·哈波Bryce Harper(費城費城人)、布萊斯·圖蘭Brice Turang(密爾瓦基釀酒人)、艾力克斯·布萊格曼Alex Bregman(芝加哥小熊)、岡納·韓德森Gunnar Henderson(巴爾的摩金鶯)、小鮑比·威特Bobby Witt Jr.(堪薩斯皇家)📍工具人（1位）：厄尼·克萊門特Ernie Clement(多倫多藍鳥)📍外野手（4位）：亞倫·賈吉Aaron Judge(紐約洋基)、拜倫·巴克斯頓Byron Buxton(明尼蘇達雙城)、皮特·克勞-阿姆斯壯Pete Crow-Armstrong(芝加哥小熊)、柯賓·卡洛爾Corbin Carroll(亞利桑那響尾蛇)📍指定打擊（1位）：凱爾·舒瓦伯Kyle Schwarber(費城費城人)📍投手（15人）：Cristopher Sánchez (LHP / 費城費城人)、Sandy Alcántara (RHP / 邁阿密馬林魚)、Juan Mejía (RHP / 科羅拉多落磯)、Albert Abreu (RHP / 中日龍)、Elvis Alvarado (RHP / 奧克蘭運動家)、Brayan Bello (RHP / 波士頓紅襪)、Huascar Brazobán (RHP / 紐約大都會)、Seranthony Domínguez (RHP / 芝加哥白襪)、Camilo Doval (RHP / 紐約洋基)、Carlos Estévez (RHP / 堪薩斯皇家)、Wandy Peralta (LHP / 聖地牙哥教士)、Dennis Santana (RHP / 匹茲堡海盜)、Luis Severino (RHP / 奧克蘭運動家)、Gregory Soto (LHP / 匹茲堡海盜)、Abner Uribe (RHP / 密爾瓦基釀酒人)。📍捕手（2人）：Austin Wells (紐約洋基)、Agustín Ramírez (邁阿密馬林魚)。📍內野手（8人）：Vladimir Guerrero Jr. (多倫多藍鳥)、Geraldo Perdomo (亞利桑那響尾蛇)、Ketel Marte (亞利桑那響尾蛇)、Manny Machado (聖地牙哥教士)、Jeremy Peña (休士頓太空人)、Junior Caminero (坦帕灣光芒)、Amed Rosario (紐約洋基)、Carlos Santana (克里夫蘭守護者)。📍外野手（5人）：Juan Soto (紐約大都會)、Fernando Tatis Jr. (聖地牙哥教士)、Julio Rodríguez (西雅圖水手)、Oneil Cruz (匹茲堡海盜)、Johan Rojas (費城費城人)。