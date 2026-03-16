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▲同場比賽，運動家隊台灣潛力左投林維恩也獲得先發出賽的機會，可惜因打序與換投時機錯過與費爾柴德的投打對決。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

2026世界棒球經典賽（WBC）剛剛畫下句點，台美混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）迅速回歸大聯盟春訓舞台，並將火燙手感帶回克里夫蘭守護者。今（16）日在面對運動家的比賽中，費爾柴德擊出本季春訓首轟；而效力運動家的台灣小將林維恩則經歷了慘痛的一課，在「越級打怪」挑戰大聯盟層級時，主投1.1局慘失6分。最終守護者以12：6 大勝運動家。在本屆經典賽以2轟、3盜表現圈粉無數的費爾柴德，回到守護者後展現競爭開季名單的決心。今日他擔任先發第8棒、中外野手，前三打席雖受到壓制，但在7局下把握住機會，鎖定運動家投手泰勒（Zane Taylor）的一顆偏高直球，掃成一發中外野方向的陽春砲。這發全壘打擊球初速高達101.5英哩（約163公里），飛行距離遠達405英呎，將春訓打擊率推升至 0.308。同場比賽，運動家隊台灣潛力左投林維恩也獲得先發出賽的機會，可惜因打序與換投時機錯過與費爾柴德的投打對決。儘管林維恩去年迅速升到2A，但今日受邀在大聯盟春訓「越級」測試，卻慘遭守護者暴力打線震撼。林維恩首局就遭遇亂流，雖然三振掉重砲拉米瑞茲（José Ramírez），但隨後被佛萊（David Fry）轟出全壘打，導致單局大量失血退場。2局下林維恩再度上場，依舊難擋對手攻勢，接連被澳洲選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）及守護者眾將敲安，最終林維恩總計僅投1.1局便狂失 6 分。終場守護者以12：6大勝運動家。對於費爾柴德而言，這記全壘打是站穩守護者外野輪替的強心針；而對年僅20歲的林維恩來說，這場震撼教育雖然苦澀，卻是職業生涯邁向大聯盟不可或缺的磨練。