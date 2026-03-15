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2026世界棒球經典賽（WBC）八強戰中委內瑞拉以8：5逆轉擊敗衛冕軍日本隊，兩軍首度在經典賽交手就由委內瑞拉收下勝利。賽後，委國休息室陷入狂歡，隊長、明星捕手培瑞茲（Salvador Perez）接受訪問時，語帶哽咽地吐露了支撐球隊擊敗強敵的動力來源，全是為了家鄉3000萬國民的期盼。在邁阿密激戰過後，美國《Apple TV》記者魏特克（Tricia Whitaker）訪問了這場勝仗的靈魂人物培瑞茲。面對鏡頭，培瑞茲感性地表示：「我們是為了家人在打球。對很多委內瑞拉球員來說，家人要拿到簽證來美國看球是非常困難的一件事。所以我們是為了國家、為了家鄉3000萬名同胞的支持而戰。」培瑞茲強調，正是因為感受到舉國上下的後盾，委內瑞拉球員才能在落後日本隊3分的劣勢下，硬是靠著強大韌性完成逆轉，「這就是為什麼我們能走到這一步的原因。」當被問到如果最終能奪冠，對他個人而言有什麼意義時，培瑞茲深吸一口氣說：「那會是『Amazing』！這對我們意義重大。為了這一刻，我們犧牲了很多私人時間、付出了極大的訓練代價。我真心希望今年我們能帶著冠軍獎盃回去。」此外賽後記者會上，委內瑞拉教頭羅培茲（Omar Lopez）放在桌上的帽子上數字「58」成為全場焦點。他解釋，這不只是隨便一個數字，更是委內瑞拉的國際電話區碼。「首先我要宣布，我們與多明尼加一起攜手進軍奧運了。」羅培茲激動地表示：「如果你在委內瑞拉有認識的朋友，請立刻打給他們，告訴大家：『委內瑞拉前進奧運了，我們也闖進WBC四強了！』」同時這也是委內瑞拉隊史首度獲得奧運參賽權。此次是委內瑞拉在有職業球員參賽的國際賽事中，隊史首度擊敗日本隊。羅培茲直言，「數據分析」是這場勝利的關鍵基石。「兩天前，我們全隊進行了長達一個半小時的馬拉松會議，對日本隊打線進行了地毯式的徹底分析。」羅培茲透露，多虧了賽前兩天的休兵日，讓牛棚投手群處於很好的狀態，能完全執行作戰計畫。他強調：「我們真的做到了。這就是團隊合作的力量。」