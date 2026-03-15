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世界棒球霸主日本武士隊（侍Japan）近期在國際頂級賽事中接連遭遇重挫！繼2024年世界棒球12強賽（Premier12）決賽不敵台灣後，今（15）日在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強生死戰中，日本隊牛棚防線徹底崩盤，最終慘遭委內瑞拉逆轉淘汰。在井端弘和帶兵執教下，日本已連續兩項國際大賽皆未能奪下冠軍，不僅讓日本隊的二連霸美夢破碎，更宣告其統治地位正面臨空前挑戰。回顧2024年底的12強賽，當時日本隊帶著跨屆連勝的傲人紀錄挺進決賽，各界原本看好他們能順利捧盃。然而在冠軍戰中，台灣隊展現出極具韌性的投打實力，徹底封鎖日本國家隊的攻勢，在全場球迷見證下奪得歷史性的世界冠軍。這場失利無疑對一直以「世界第一」自居的日本棒球界造成了巨大的心理打擊。時隔一年多，日本隊以衛冕軍之姿出征2026年WBC，誓言討回顏面並挑戰再次達成經典賽二連霸。然而在今日對決委內瑞拉的八強戰中，儘管王牌大谷翔平（Shohei Ohtani）首局就開轟，替補上陣的森下翔太（Shota Morishita）更擊出3分砲一度幫助球隊取得領先，但引以為傲的投手群卻在比賽中段大崩盤。面對委內瑞拉的大聯盟級打線，日本中繼投手隅田知一郎與去年澤村賞得主伊藤大海（Hiromi Itoh）接連挨轟，5、6兩局狂丟5分遭到逆轉。日本打線在後半段更連續被解決10名打者，最終無力回天，黯然告別本屆經典賽舞台。短短兩年內，日本隊先後在12強賽與WBC兩大賽事中折戟。球評與日本媒體分析指出，除了世界各國棒球實力正在快速拉近，日本隊在關鍵高張力比賽中的牛棚穩定度，以及打線在落後時的串聯反撲能力，都暴露出不小的隱患。面對接連的挫敗，日本國家隊勢必需要進行深度的檢討與陣容重組，重新尋回稱霸世界的節奏。