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▲效力於英超切爾西的24歲前鋒若奧·佩德羅（Joao Pedro）本季交出50場20球的亮眼成績單，卻在內馬爾的「情懷優勢」下慘遭割愛，成為本屆巴西隊的最大遺珠。（圖／路透／達志影像）

▲現效力於巴塞隆納的拉菲尼亞（Raphinha）不僅本季狂轟21球，更蛻變為休息室的真正領袖；他將在世足賽場上為維尼修斯（Vinicius Junior）分擔進球重擔。（圖／路透／達志影像）

2026年世界盃巴西隊將於14日早上6點迎來與摩洛哥的對決，但本屆名單卻因為一個名字掀起巨大爭議。34歲球星內馬爾（Neymar）在傷勢尚未完全恢復的情況下，仍獲總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）選入26人名單，不僅確定缺席首戰對摩洛哥的比賽，更讓效力英超切爾西、單季攻入20球的24歲前鋒佩德羅（Joao Pedro）意外落選。這項決定隨即引發外界質疑，知名球評布拉塞爾（Andy Brassell）更公開砲轟安切洛蒂是在「賭一把」，直言以近年的競技狀態來看，根本沒有理由選擇帶傷的內馬爾。考量到內馬爾近期的傷病史與狀態下滑，他的入選令不少人感到意外。果不其然，這位34歲的球星目前仍受傷勢困擾，確定將缺席對陣摩洛哥的首場小組賽，後續兩戰能否上陣仍是未知數。內馬爾的入選，直接擠掉了效力於英超切爾西的24歲前鋒佩德羅（Joao Pedro）。佩德羅在切爾西的首個賽季表現出色，50場比賽狂轟20球，當名單公布時，他與家人在電視機前震驚到說不出話。talkSPORT知名球評布拉塞爾（Andy Brassell）直言，佩德羅絕對有資格對落選感到不平：「在競技貢獻上，根本沒有理由選擇內馬爾而不是佩德羅。大家都知道內馬爾的歷史地位，但他過去兩三年根本沒有穩定出賽，帶上他就像是在『賭一把』。」布拉塞爾甚至大膽預測，如果內馬爾在世足開踢前傷勢未癒，安切洛蒂極有可能順水推舟，將佩德羅重新拉回陣容中。本屆巴西隊名單中，安切洛蒂一共挑選了7名來自英超的球員。布拉塞爾認為，這批在英格蘭足壇打滾的悍將，將是巴西爭冠的重要資產。「沒人敢在盃賽中低估安切洛蒂，看看他在皇家馬德里是如何完全激發出維尼修斯（Vinicius Junior）的潛力就知道了。」布拉塞爾分析道。「如果維尼修斯能在這三、四週內拿出最佳狀態，內馬爾的問題其實根本不重要，巴西絕對是爭冠級別的球隊。」不過，巴西隊的隱憂在於「無球狀態」下的防守。在陣容「頭重腳輕」的情況下，中場若只仰賴雙後腰，分別是剛傷癒復出且賽季負擔極大的吉馬良斯（Bruno Guimaraes），以及在曼聯表現出色但機動性大不如前的卡塞米羅（Casemiro），這對老少配的體能負荷恐將面臨極大考驗，特別是在面對對手的快速防守反擊時，中場被直接打穿的風險極高。如果說維尼修斯是巴西隊的鋒線利刃，那麼效力於西甲巴塞隆納的拉菲尼亞（Raphinha）絕對是本屆賽事最值得關注的森巴王牌，他曾在2025年金球獎票選中高居第五。儘管本賽季受到傷病及拉什福德（Marcus Rashford）加盟巴薩的雙重夾擊，現年29歲的他依然在33場比賽中不可思議地貢獻了21個進球。「拉菲尼亞是這支巴西隊的真正核心。在巴薩，無論場上或休息室，他都是真正的領袖。」布拉塞爾盛讚道。在巴薩主帥弗利克（Hansi Flick）的調教下，拉菲尼亞的站位變得更加靠中，這讓他能透過盤帶、雙腳射門與後點插上創造更多進球，完美分擔了維尼修斯的進球壓力。