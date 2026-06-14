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洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平，在經歷短暫休養後，於今（14）日對陣芝加哥白襪隊的比賽中強勢復出，擔任先發第一棒指定打擊。大谷翔平復出首打席便大展神威，擊出本季第14號全壘打，不僅寫下個人連三場比賽開轟的驚人紀錄，更繳出本季第5支「首局首打席全壘打」，幫助道奇隊以7：1贏球。大谷翔平前一日因左膝發炎缺席比賽，但經過一天的休息，他今日賽前便表示狀態良好。開賽後，面對白襪隊先發投手伯克（Sean Burke），大谷翔平在鎖定第2球、一顆內角偏高151公里的速球後，果斷強力揮棒，將球擊向右外野看台，擊球初速高達109.6英哩（約176.4公里），飛球距離來到409英呎。這支陽春砲不僅幫助道奇隊首開紀錄，也延續了他驚人的長打手感。該局隨後曼西（Max Muncy）再補上一支兩分砲，道奇隊開賽便取得3：0領先，為先發投手山本由伸提供了穩固的火力支援。整場比賽，大谷翔平不僅擊出全壘打，後續三個打席皆選到保送，展現極佳的選球眼。在本場比賽中，道奇隊先發山本由伸同樣表現亮眼，他主投8.1局僅被擊出1支安打，飆出7次三振且無保送，展現了宰制性的投球內容。最終道奇以7：1大勝白襪，山本由伸成功收下本季第7勝。對於各界關心的左膝傷勢，大谷翔平賽後表示，傷勢並非單一動作造成，推測可能與上次投球姿勢的細微偏差有關，「休息一天後感覺好多了，今天上場出賽結果不錯，這讓我可以毫無顧慮地準備明天的賽事。」大谷翔平目前投打表現皆處於巔峰，本季打擊率維持在3成以上，投手丘上則取得6勝2敗、防禦率1.06的優異成績。他預計將於17日（台灣時間18日）再度登板先發，他也親自向教練團掛保證：「雖然今天投球傳接球調整尚未達100%，但距離下次登板還有3、4天，絕對能將狀態調整到位。」