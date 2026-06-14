再過4天就是端午節連假，提神咖啡買起來！本周最新咖啡優惠出爐，「LINE禮物」有7-11咖啡買一送一電子票券，形同另類線上寄杯；萊爾富周日限定拿鐵、美式均一價29元；85度C年中慶，指定咖啡APP寄杯買4送2，大杯拿鐵平均67元。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（6月14日至6月20日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜6月12日至6月14日
◾大杯濃萃美式第2杯10元，6折（原價50元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪奇朵第2杯10元（原價75元、特價43元）
◾大杯精品馥芮白第2杯10元，5.4折（原價120元、特價65元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾黑糖粉粿／小葉奶茶／梔子花奶青茶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
📍APP｜6月10日至6月19日
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡4杯220元，6.5折（原價85元、特價55元）
◾西西里風檸檬咖啡／檸檬咖啡／氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡任13杯688元，6.2折（原價85元、特價53元）
◾特大杯美式／特大杯拿鐵任14杯688元，7折（原價70元、特價49元）
◾一顆檸檬青茶／香鑽水果茶／青梅冰茶任15杯688元，6.6折（原價70元、特價46元）
◾風味飲系列指定冰飲任13杯688元，7.1折（原價75元、特價53元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵任10杯688元，6.3折（原價110元、特價69元）
📍foodomo｜6月1日至6月30日
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯冰濃萃美式咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜6月12日至6月16日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍APP｜6月10日起至6月16日
◾大杯拿鐵6杯199元，6.1折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵5杯199元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯單品拿鐵3杯199元，6.1折（原價110元、特價66元）
◾大杯厚奶拿鐵5杯199元，6.2折（原價65元、特價40元）
🟡萊爾富
📍門市｜6月14日、6月20日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）到6/23
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）至6月9日
◾特大杯波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
🟡星巴克
6月15日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡85度C
85度C年中慶，6月17日至6月19日限時3天，APP每日上午10時起限量販售，大杯拿鐵、大杯海岩咖啡買4送2，等於拿鐵平均67元、海岩咖啡平均57元，相當於6.7折。
每日各限量2000組，每日每會員各限購1組，兌換期限至2026年9月30日，限會員於APP中結帳購買門市現場兌換使用。
🟡美廉社
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
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📍門市｜6月12日至6月14日
◾大杯濃萃美式第2杯10元，6折（原價50元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪奇朵第2杯10元（原價75元、特價43元）
◾大杯精品馥芮白第2杯10元，5.4折（原價120元、特價65元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾黑糖粉粿／小葉奶茶／梔子花奶青茶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡4杯220元，6.5折（原價85元、特價55元）
◾西西里風檸檬咖啡／檸檬咖啡／氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡任13杯688元，6.2折（原價85元、特價53元）
◾特大杯美式／特大杯拿鐵任14杯688元，7折（原價70元、特價49元）
◾一顆檸檬青茶／香鑽水果茶／青梅冰茶任15杯688元，6.6折（原價70元、特價46元）
◾風味飲系列指定冰飲任13杯688元，7.1折（原價75元、特價53元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵任10杯688元，6.3折（原價110元、特價69元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾特大杯冰濃萃美式咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
📍門市｜6月12日至6月16日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯拿鐵6杯199元，6.1折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵5杯199元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯單品拿鐵3杯199元，6.1折（原價110元、特價66元）
◾大杯厚奶拿鐵5杯199元，6.2折（原價65元、特價40元）
📍門市｜6月14日、6月20日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）到6/23
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）至6月9日
◾特大杯波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
6月15日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
85度C年中慶，6月17日至6月19日限時3天，APP每日上午10時起限量販售，大杯拿鐵、大杯海岩咖啡買4送2，等於拿鐵平均67元、海岩咖啡平均57元，相當於6.7折。
每日各限量2000組，每日每會員各限購1組，兌換期限至2026年9月30日，限會員於APP中結帳購買門市現場兌換使用。
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。