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2026世界棒球經典賽（WBC）八強生死戰今（15）日開打，由衛冕軍日本隊對陣南美勁旅委內瑞拉搶四強的最後一個席次。賽前打擊練習時，日本隊當家球星大谷翔平率先在邁阿密龍帝霸公園球場（loanDepot Park）上演「煙火秀」，不只在33次揮棒中敲出13發全壘打，強勁的擊球還直衝對手委內瑞拉的練習區域，讓對方球員紛紛舉手「抗議」，意外在火藥味濃厚的生死戰前留下有趣畫面。大谷翔平今日賽前也有在室外進行自由打擊練習。根據日媒《日刊體育》報導，大谷在短短33次揮擊中，狂掃出13發全壘打，其中還包含兩度「連4轟」的震撼演出，最遠飛行距離日媒預估有140公尺。雖然大谷在例行賽期間習慣於室內進行打擊練習，但在本屆經典賽中，他頻頻在場內公開揮棒，向全場球迷展現大聯盟全壘打王的威嚴。現場觀戰的球迷對此驚嘆連連，當大谷以最後一波連四轟收尾時，看台上甚至響起了震耳欲聾的歡呼聲，氣勢完全壓倒客場。有趣的是，大谷翔平在揮擊過程中，有兩記相當強勁的平飛球，直接飛向正在一壘側右翼區進行暖身的委內瑞拉代表隊。由於擊球初速極快，直接重擊防護網，原本在熱身的委內瑞拉球員們紛紛嚇得舉起雙手做出「抗議」的手勢。看到大谷這種怪物級的打擊實力，不少委內瑞拉球員也露出了不可思議的笑容，並在練習結束後與場內球迷一同向大谷報以掌聲。這幕「跨國界」的致意，也顯示出大谷在世界棒壇不分國籍的崇高地位。本屆賽事專注於指定打擊身分的大谷翔平，目前以.556的打擊率、2轟、6打點的數據領軍日本隊。隨著賽前練習展現出的絕佳狀態，大谷無疑已經準備好要在這場八強生死戰中，用手中大棒粉碎委內瑞拉的防線，帶領「侍日本」重返四強、力拚史無前例的二連霸。