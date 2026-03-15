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尋求2026世界棒球經典賽（WBC）衛冕的日本隊今（15）日於邁阿密龍帝霸公園球場（loanDepot Park）與委內瑞拉展開生死對決。儘管大谷翔平首局就轟出追平陽春砲，森下翔太也敲出逆轉三分彈，但日本投手群難擋委國強大火力，終場5：8遺憾吞敗。這是經典賽創辦20年來，日本隊首度被擋在四強門口。賽後1小時山本由伸與大谷翔平先後現身混合採訪區，根據日媒《THE ANSWER》報導，兩人不約而同說：「真的很不甘心。」本場賽事於邁阿密當地時間晚上9點開打，結束時已過午夜。首局上半委國強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）先開轟，大谷翔平隨即在下半局回敬一發追平全壘打，展現球星價值。雖然替補上陣的森下翔太3局下轟出逆轉3分砲，一度取得5：2領先，但5、6兩局卻遭委內瑞拉全壘打攻勢反超。進入9局下半2出局，日本隊最後一線希望落在大谷翔平身上，全場屏息以待大谷能再次上演神蹟，可惜他擊出遊擊上方不營養的飛球遭接殺。當委內瑞拉全隊如奪冠般瘋狂慶祝時，大谷翔平落寞地走回休息室，隨後日本隊整列謝幕時，大谷也並未出現在場上。根據日媒《THE ANSWER》報導指出，賽後大批媒體在採訪區守候超過1小時，卻遲遲未見球員現身。直到當地時間凌晨1點20分，球員與教練才面色凝重、步履沉重地經過採訪區。先發投手山本由伸面對眾多媒體只能低聲擠出：「真的非常不甘心。」而在賽後1個多小時才現身的大谷翔平，罕見地顯露輸球懊悔的情緒，坦言：「真的非常悔恨、很不甘心。」剛在大聯盟帶領道奇完成世界大賽二連霸的大谷，原想帶領日本隊奪下經典賽連霸，卻在邁阿密深夜夢碎，遺憾結束本趟經典賽征程。