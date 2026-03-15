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2026世界棒球經典賽（WBC）八強賽今（15）日傳出令日本球迷心碎的結果。日本代表隊在領先優勢下，遭到委內瑞拉逆轉，最終5：8遺憾出局。其中，第四任投手伊藤大海在六局上挨的一發三分全壘打，成為重創日本隊衛冕夢的關鍵一擊。比賽結束的瞬間，伊藤大海被日媒《Full-Count》捕捉到癱坐在三壘側休息室、雙眼無神凝視球場的神情。日本隊今日在六局上由伊藤大海接替登板，當時日本隊僅保有1分領先。然而，伊藤上場後立刻遭遇亂流，先是被敲出連續安打陷入無人出局一、三壘的危機，隨後面對委國第七棒阿布雷尤（Wilyer Abreu），一顆偏高的四縫線速球被精準狙擊，飛球直接掃過邁阿密球場大牆，飛行距離達409英尺。這發三分全壘打不僅瞬間將比分反超，更徹底擊潰了日本隊的氣勢。伊藤大海在目送球出牆後，在投手丘上當場低頭垂首，顯得相當自責，這記致勝全壘打也幾乎奠定了這場比賽的勝負，最終委內瑞拉就以8：5擊退衛冕軍日本。對於伊藤大海而言，這無疑是職業生涯中最沉痛的一次登板。身為上屆經典賽冠軍成員，伊藤在過去一年迎來大爆發，不僅斬獲日職最多勝與三振王「雙冠王」，更榮獲象徵投手最高榮譽的「澤村賞」。帶著日本最強投手的頭銜出征，卻在決定晉級的關鍵時刻失手，讓伊藤在賽後情緒崩潰。日本媒體捕捉到，當場上的委內瑞拉球員大肆慶祝時，伊藤大海失魂落魄地待在休息區內無法動彈，只能盯著球場發呆，與上一屆奪冠時的英姿形成強烈對比。事實上，伊藤大海在預賽交手韓國、以第2任投手登板時就曾被道奇韓籍新星金慧成轟出2分砲狙擊。當時他主投3局用了52球，只被敲1安、失掉2分，卻也飆出6K。儘管日本隊此役有大谷翔平與森下翔太開轟，但伊藤大海的失手，加上後續種市篤暉的牽制失誤，最終讓日本隊寫下隊史首度止步八強的慘痛紀錄。這場失利不僅終結了日本隊在 經典賽單場攻下4分以上必勝的神話，也讓這位新科澤村賞得主必須帶著巨大的遺憾回歸日職賽季。