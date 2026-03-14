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2026世界棒球經典賽（WBC）八強賽今（14）日於邁阿密上演生死對決。暌違17年重返八強的韓國隊，此役推出傳奇左投柳賢振掛帥先發，試圖阻擋奪冠大熱門多明尼加，未料柳賢振僅主投1.2局便狂失3分遭到KO下場。反觀多明尼加先發投手桑契斯（Cristopher Sánchez）展現怪物級的宰制力，讓韓國打線陷入絕望，連日本球迷都感嘆：「還好沒遇到他。」目前3局結束，多明尼加以7：0領先韓國。韓國隊總教練柳志炫賽前表示，將生死戰交給38歲的柳賢振是因為「他是全隊最值得信賴的球員」。首局柳賢振也確實展現風範，讓小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）三振出局，開局演出3上3下。然而戰況在2局上風雲變色。柳賢振先對小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）投出保送，隨後遭卡米內羅（Junior Caminero）擊出長打失1分。值得一提的是，體重111公斤的小葛雷諾展現驚人鬥志，從一壘一路狂奔回本壘並以靈活的手部滑壘躲過觸殺，為球隊首開紀錄。隨後羅德里奎茲（Julio Rodríguez）與小塔提斯的適時一擊，打穿韓國防線，柳賢振僅完成1.2局投球便落寞退場。韓國打線今日面臨更巨大的挑戰。多明尼加先發投手、費城人隊王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）展現恐怖壓制力。首局韓國強打李政厚面對高達150公里且帶有超大位移的二縫線速球，僅3球便遭三振，全隊進攻節奏完全被打亂。桑契斯是連大谷都曾在季後賽連吞3K的天敵，今日他的表現也震驚了日本球迷。日本網友紛紛在社群平台X上留言：「這投球簡直給韓國絕望感」、「如果日本遇到桑契斯，大概也會輸球」、「慶幸日本成功避開了這頭怪物」。多明尼加在預賽以4戰全勝、場均超過3轟的恐怖姿態晉級，目前與美國、日本並列奪冠三大熱門。本場比賽的勝方將取得四強門票，並在準決賽對戰美國與加拿大之間的贏家。對於韓國隊而言，若無法在比賽中段止血並突破多明尼加強大的投捕防線，這場暌違17年的八強之旅恐將在邁阿密遺憾止步。