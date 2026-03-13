我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽雖已告一段落，但澳洲隊狀元郎巴札納（Travis Bazzana）對戰中華隊的那記驚天全壘打，至今仍讓球迷記憶猶新。今日剛回到克里夫蘭守護者隊春訓基地的巴札納，受訪時回憶起在東京巨蛋那一刻「瞬間寂靜」的震撼，直言那是非常特別的體驗。3月4日於東京巨蛋舉行的台澳大戰，現場湧入大量為中華隊加油的球迷，應援聲勢驚人。然而比賽進行到第7局，澳洲隊在2比0領先時，身為大聯盟選秀狀元的巴札納擊出一記右外野方向的陽春全壘打，將比分擴大至3比0，最終澳洲也以這個比數完封中華隊。「當球飛出去的那一刻，全場瞬間變得鴉雀無聲，」巴札納今日在守護者隊以1：0擊敗釀酒人隊的熱身賽前表示：「那是一種很奇妙的感覺，但卻讓一切變得更美好了。我這輩子都在為那樣的環境、那樣的錦標賽大場面做準備，能在那樣的氛圍下擊出那一球，真的很特別。」雖然巴札納個人表現亮眼，並表示這次WBC體驗「遠超乎預期」，但澳洲隊最終的命運卻充滿遺憾。澳洲在預賽取得2勝2敗，曾與奪冠熱門日本隊戰到最後一刻僅以3比4惜敗。然而在生死戰對陣韓國時，儘管巴札納於8局下擊出帶有打點的關鍵安打追至2比6，澳洲隊只需在9局上守住5分差內的領先（依失分率計算）即可晉級，不料韓國隊在9局上再添1分，最終澳洲以2：7落敗。在戰績互咬的計算下，韓國最終憑藉較優的對戰數據晉級八強，巴札納與澳洲隊則遺憾淘汰。「那是情緒劇烈波動的一刻，」目前被列為守護者隊農場第1名秀、大聯盟百大第20名的巴札納感嘆地說：「我當時覺得自己打出了人生中最重要的幾次揮擊，真的，但隨後晉級門票就這樣飛了。我們只需要最後三個出局數，可惜沒能完成。」雖然無緣前往邁阿密參加八強賽，但守護者隊總教練沃特（Stephen Vogt）對巴札納在國際舞台的表現讚譽有加。「這種經驗對他來說至關重要，他從未在那麼多觀眾面前打球。身負代表國家的壓力還能有如此表現，這對他未來的路會有很大幫助。」23歲的巴札納預計將從3A開始2026年球季，但憑藉他在WBC展現的強心臟與重砲威力，各界看好他今年夏天就有機會升上大聯盟。巴札納表示，他希望將WBC那種瘋狂的能量帶回春訓，為即將到來的職業球季提供滿滿動力。