2026台灣燈會在嘉義縣，展出將至3月15日，等於只剩最後3天，嘉義縣政府表示，今年主題以《光躍台灣．點亮嘉義》為主，主燈已嘉義阿里山神木當成主角，更攜手任天堂推出瑪利歐主題展區，也有瑪利歐小提燈可以領，展區更重現大阪世博TECH WORLD館等亮點！《NOWNEWS》整理主燈展區、瑪利歐主題展區、TECH WORLD館等重點展區攻略，以及交通接駁等資訊一次看。
🟡「2026台灣燈會在嘉義」主要資訊：
時間：3月3日～3月15日
地點：嘉義縣政府前廣場以及周邊區域
官網：「2026台灣燈會在嘉義」
主燈中央展區「光躍台灣」：
主燈「光沐-世界的阿里山」、副燈「天驥夢飛揚」、副燈「火鳥啟靈光」；其餘主燈區主題「逐鹿光溯源」、「光照林野間」、「農漁慶豐收」、「環島樂遊趣」、「團聚光抵嘉」、「科技嘉年華」、「北回歸嘉徑」、「傳統小花燈」、「迎賓門」、「光環境」、「年年有餘」，今年主燈區一共有1主燈、2副燈以及11處主題燈區展出。
🟡「2026嘉義台灣燈會」主燈展區攻略：
今年台灣燈會跳脫往年用生肖年來做為主視覺，而是改用嘉義著名的阿里山神木作為主軸，主燈以「光沐－世界的阿里山」為名，以阿里山神木的意像，作為整體視覺和精神核心。該主燈是由藝術家姚仲涵操刀，高度達21公尺，整體結構以循環木料拼貼組構而成，燈體外觀以多層次結構堆疊，呈現神木向上生長的力量感，讓觀眾在不同角度觀看時，產生不同的視覺感受。
展演時間：每天18：00至22：00，每半小時會展演3分鐘。
地點：嘉義縣政府前廣場，光耀台灣區
🟡「2026台灣燈會在嘉義」超級瑪利歐燈區攻略：
嘉義縣政府表示，「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」作為本次星燦嘉年華的主燈，以高達 10公尺的瑪利歐造型亮相，搭配星星元素與燈光設計。展區囊括《超級瑪利歐》角色與經典元素，從「無敵星迎賓之路」出發，迎接 10公尺高的瑪利歐主燈，以跳躍的「無敵星」與光影設計，串聯起各個遊戲角色的大小特色燈區。
📍商品銷售區
◼︎ 號碼牌發放時間
週一到週四：14：00～22：00
週五到週日：11：00～22：00
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣開始營業會依序發號碼牌，不可選時段，號碼牌有該場次入場時間，領到號碼牌都能夠入場，請依時間入場。如有調整請依現場公告為準。
2️⃣每人限領一張，每一位進場都需持有一張號碼牌。
📍角色見面拍照區
◼︎ 號碼牌發放時間
每週五、週六及週日12：40開始發放。
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣可以領取全日的拍照場次，每場次20分鐘，每次會有兩位超級瑪利歐角色一起合影，加碼發送當場的角色頭箍。
2️⃣每人限領一張。
🟡「2026台灣燈會在嘉義」TECH WORLD館：
2026台灣燈會再現曾代表台灣登上2025年大阪世博的TECH WORLD館（台灣館），讓國際級展演內容在嘉義完整重現，民眾記得要預約才能入場。
時間：10:00-22:00
地點：嘉義縣政府前廣場-TECH WORLD館
門票預約：免費參觀，因每日入場人數有限，須事先線上預約以減少等候；未預約者可視現場狀況排隊候補。
預約系統： 2026年2月5日中午12:00 上線，預約成功憑QR Code入館。
線上預約連結：accupass預約系統
🟡「2026台灣燈會在嘉義」青森睡魔抵嘉：
而「青森睡魔祭」歷史可回溯至西元1700年代前半，至1980年列入日本國家重要無形民俗文化財，被封為東北三大祭之一，祭典期間每屆吸引將近250萬民眾共襄盛舉。
台灣燈會展區的「青森睡魔抵嘉」，由諏訪慎、林廣海兩位現役青森睡魔師與團隊共同設計製作，結合台灣在地信仰文化，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千里眼、順風耳將軍與山軍尊神虎爺公，不僅向台日情誼致意，也開啟兩國文化交流新篇章。
地點：嘉義縣政府前廣場
🟡「2026台灣燈會在嘉義」每日節目亮點：
📍法國。Planète Vapeur機械巨獸馬戲團：
來自法國的Planète Vapeur 由 Pierre Povigna 於 2006 年創立。Pierre 擁有建築學背景，自幼便對巨型藝術、複雜機械與大型結構充滿熱情。他集結了一群技術人員與藝術家，將腦海中的奇幻想像——無論是翱翔天空、行走大地或遨遊水中的生命——轉化為現實中的壯觀機械藝術，持續創造令人驚嘆的奇幻世界，成為團隊堅信並實踐的創作信念。
《飛天白馬》透過巨型機械、光影與聲音交織的遊行演出，《飛天白馬》引領觀眾放慢時間，用眼睛觀看、用耳朵傾聽，重新感受世界的溫柔與想像力。
表演時間：3月13日、3月14日，18:0019:0021:15
地點：縣府廣場
📍優人神鼓：
享譽國際的表演藝術團體「優人神鼓」，傳承古老東方文化底蘊，結合當代劇場元素，創造出了獨樹一格的表演形式與風格—「優人劇場美學」。優人的作品與表演，以極強的音樂性為基調，卻非純粹的音樂或舞蹈作品，而是發展出一種高度完整的劇場風格。
時間：3月13日，18:00
地點：主舞台
📍紙風車｜雨馬燈光秀展示：
高達 10 公尺、長 13 公尺、重達 7 噸的巨型機械裝置《雨馬》，於 2026 臺灣燈會在嘉義以燈光秀定點展演的形式呈現，成為燈會場域中的大型視覺裝置之一。雨馬的眼睛能開闔、頭部擺動、口中噴吐白霧，在光影流轉間，觀眾走進視覺與聽覺的藝術旅程。《雨馬》的外觀融合客家藍染、花布與餘甘子紋飾，藍色身軀搭配彩虹鬃毛，展現深厚的文化底蘊與藝術美感。藍色象徵包容與沉靜，彩虹象徵雨後的和平與約定，多元色彩交織出尊重、理解與族群和解的祝福。
時間：
3月13日、3月14日：18:00、21:45
3月15日18:00～22:00，每場15分鐘
地點：縣府舞台
🟡「2026台灣燈會在嘉義」交通接駁與交通管制：
今年嘉義台灣燈會也有提供免費接駁車的服務，民眾可於高鐵嘉義站、台鐵嘉義站（文創園區）、嘉義棒球場（KANO公園）及朴子轉運站轉乘接駁車前往燈區，接駁時間為週一至週四13時30分至22時30分；週五及假日（包含開燈日）是上午9時30分至23時。
嘉義縣政府還規劃即時賞燈攻略，可利用查詢想去的目標地點方便導航以及所需時間。
📍接駁車資訊：
▪️ 高鐵嘉義站/P4~P7停車場：
→ 步行3–10分鐘至高鐵接駁候車區（穿越站前廣場）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供2台無障礙班次服務
▪️ 台鐵嘉義站：
→（前站）步行5分鐘至台鐵接駁候車區（嘉義市文化創意園區）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供2台無障礙班次服務
▪️ 嘉義市及竹崎、中埔、番路、民雄民眾：
→ 至嘉義棒球場接駁區（嘉義市啟明路與公明路口）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供1台無障礙班次服務
▪️ P1~P2停車場：
→ 至小槺榔一路與仁和一路口接駁區
→ 轉乘至燈區西轉運站
→ 提供1台無障礙班次服務
▪️ 高鐵嘉義站/P4~P7停車場：
→ 步行3–10分鐘至高鐵接駁候車區（穿越站前廣場）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供2台無障礙班次服務
📍停車場資訊：
如果是開車自行前往的民眾，可停放高鐵嘉義站周邊P4至P7停車場，或展區西側P1、P2及南側P3停車場，再轉乘接駁車進場
📍交通管制資訊：
燈會期間部分路段都會實施交通管制，平日為下午至晚間時段，假日及開燈日則自上午開始管制至活動結束，請民眾配合現場交通引導並預留行程時間。
資訊來源：2026年台灣燈會、嘉義縣政府
我是廣告 請繼續往下閱讀
時間：3月3日～3月15日
地點：嘉義縣政府前廣場以及周邊區域
官網：「2026台灣燈會在嘉義」
主燈中央展區「光躍台灣」：
主燈「光沐-世界的阿里山」、副燈「天驥夢飛揚」、副燈「火鳥啟靈光」；其餘主燈區主題「逐鹿光溯源」、「光照林野間」、「農漁慶豐收」、「環島樂遊趣」、「團聚光抵嘉」、「科技嘉年華」、「北回歸嘉徑」、「傳統小花燈」、「迎賓門」、「光環境」、「年年有餘」，今年主燈區一共有1主燈、2副燈以及11處主題燈區展出。
今年台灣燈會跳脫往年用生肖年來做為主視覺，而是改用嘉義著名的阿里山神木作為主軸，主燈以「光沐－世界的阿里山」為名，以阿里山神木的意像，作為整體視覺和精神核心。該主燈是由藝術家姚仲涵操刀，高度達21公尺，整體結構以循環木料拼貼組構而成，燈體外觀以多層次結構堆疊，呈現神木向上生長的力量感，讓觀眾在不同角度觀看時，產生不同的視覺感受。
展演時間：每天18：00至22：00，每半小時會展演3分鐘。
地點：嘉義縣政府前廣場，光耀台灣區
🟡「2026台灣燈會在嘉義」超級瑪利歐燈區攻略：
嘉義縣政府表示，「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」作為本次星燦嘉年華的主燈，以高達 10公尺的瑪利歐造型亮相，搭配星星元素與燈光設計。展區囊括《超級瑪利歐》角色與經典元素，從「無敵星迎賓之路」出發，迎接 10公尺高的瑪利歐主燈，以跳躍的「無敵星」與光影設計，串聯起各個遊戲角色的大小特色燈區。
◼︎ 號碼牌發放時間
週一到週四：14：00～22：00
週五到週日：11：00～22：00
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣開始營業會依序發號碼牌，不可選時段，號碼牌有該場次入場時間，領到號碼牌都能夠入場，請依時間入場。如有調整請依現場公告為準。
2️⃣每人限領一張，每一位進場都需持有一張號碼牌。
📍角色見面拍照區
◼︎ 號碼牌發放時間
每週五、週六及週日12：40開始發放。
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣可以領取全日的拍照場次，每場次20分鐘，每次會有兩位超級瑪利歐角色一起合影，加碼發送當場的角色頭箍。
2️⃣每人限領一張。
🟡「2026台灣燈會在嘉義」TECH WORLD館：
2026台灣燈會再現曾代表台灣登上2025年大阪世博的TECH WORLD館（台灣館），讓國際級展演內容在嘉義完整重現，民眾記得要預約才能入場。
時間：10:00-22:00
地點：嘉義縣政府前廣場-TECH WORLD館
門票預約：免費參觀，因每日入場人數有限，須事先線上預約以減少等候；未預約者可視現場狀況排隊候補。
預約系統： 2026年2月5日中午12:00 上線，預約成功憑QR Code入館。
線上預約連結：accupass預約系統
🟡「2026台灣燈會在嘉義」青森睡魔抵嘉：
而「青森睡魔祭」歷史可回溯至西元1700年代前半，至1980年列入日本國家重要無形民俗文化財，被封為東北三大祭之一，祭典期間每屆吸引將近250萬民眾共襄盛舉。
台灣燈會展區的「青森睡魔抵嘉」，由諏訪慎、林廣海兩位現役青森睡魔師與團隊共同設計製作，結合台灣在地信仰文化，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千里眼、順風耳將軍與山軍尊神虎爺公，不僅向台日情誼致意，也開啟兩國文化交流新篇章。
地點：嘉義縣政府前廣場
📍法國。Planète Vapeur機械巨獸馬戲團：
來自法國的Planète Vapeur 由 Pierre Povigna 於 2006 年創立。Pierre 擁有建築學背景，自幼便對巨型藝術、複雜機械與大型結構充滿熱情。他集結了一群技術人員與藝術家，將腦海中的奇幻想像——無論是翱翔天空、行走大地或遨遊水中的生命——轉化為現實中的壯觀機械藝術，持續創造令人驚嘆的奇幻世界，成為團隊堅信並實踐的創作信念。
《飛天白馬》透過巨型機械、光影與聲音交織的遊行演出，《飛天白馬》引領觀眾放慢時間，用眼睛觀看、用耳朵傾聽，重新感受世界的溫柔與想像力。
表演時間：3月13日、3月14日，18:0019:0021:15
地點：縣府廣場
📍優人神鼓：
享譽國際的表演藝術團體「優人神鼓」，傳承古老東方文化底蘊，結合當代劇場元素，創造出了獨樹一格的表演形式與風格—「優人劇場美學」。優人的作品與表演，以極強的音樂性為基調，卻非純粹的音樂或舞蹈作品，而是發展出一種高度完整的劇場風格。
時間：3月13日，18:00
地點：主舞台
📍紙風車｜雨馬燈光秀展示：
高達 10 公尺、長 13 公尺、重達 7 噸的巨型機械裝置《雨馬》，於 2026 臺灣燈會在嘉義以燈光秀定點展演的形式呈現，成為燈會場域中的大型視覺裝置之一。雨馬的眼睛能開闔、頭部擺動、口中噴吐白霧，在光影流轉間，觀眾走進視覺與聽覺的藝術旅程。《雨馬》的外觀融合客家藍染、花布與餘甘子紋飾，藍色身軀搭配彩虹鬃毛，展現深厚的文化底蘊與藝術美感。藍色象徵包容與沉靜，彩虹象徵雨後的和平與約定，多元色彩交織出尊重、理解與族群和解的祝福。
時間：
3月13日、3月14日：18:00、21:45
3月15日18:00～22:00，每場15分鐘
地點：縣府舞台
今年嘉義台灣燈會也有提供免費接駁車的服務，民眾可於高鐵嘉義站、台鐵嘉義站（文創園區）、嘉義棒球場（KANO公園）及朴子轉運站轉乘接駁車前往燈區，接駁時間為週一至週四13時30分至22時30分；週五及假日（包含開燈日）是上午9時30分至23時。
嘉義縣政府還規劃即時賞燈攻略，可利用查詢想去的目標地點方便導航以及所需時間。
📍接駁車資訊：
▪️ 高鐵嘉義站/P4~P7停車場：
→ 步行3–10分鐘至高鐵接駁候車區（穿越站前廣場）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供2台無障礙班次服務
▪️ 台鐵嘉義站：
→（前站）步行5分鐘至台鐵接駁候車區（嘉義市文化創意園區）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供2台無障礙班次服務
▪️ 嘉義市及竹崎、中埔、番路、民雄民眾：
→ 至嘉義棒球場接駁區（嘉義市啟明路與公明路口）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供1台無障礙班次服務
▪️ P1~P2停車場：
→ 至小槺榔一路與仁和一路口接駁區
→ 轉乘至燈區西轉運站
→ 提供1台無障礙班次服務
▪️ 高鐵嘉義站/P4~P7停車場：
→ 步行3–10分鐘至高鐵接駁候車區（穿越站前廣場）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供2台無障礙班次服務
📍停車場資訊：
如果是開車自行前往的民眾，可停放高鐵嘉義站周邊P4至P7停車場，或展區西側P1、P2及南側P3停車場，再轉乘接駁車進場
燈會期間部分路段都會實施交通管制，平日為下午至晚間時段，假日及開燈日則自上午開始管制至活動結束，請民眾配合現場交通引導並預留行程時間。
資訊來源：2026年台灣燈會、嘉義縣政府