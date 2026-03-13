2026台灣燈會在嘉義縣，展出將至3月15日，等於只剩最後3天，嘉義縣政府表示，今年主題以《光躍台灣．點亮嘉義》為主，主燈已嘉義阿里山神木當成主角，更攜手任天堂推出瑪利歐主題展區，也有瑪利歐小提燈可以領，展區更重現大阪世博TECH WORLD館等亮點！《NOWNEWS》整理主燈展區、瑪利歐主題展區、TECH WORLD館等重點展區攻略，以及交通接駁等資訊一次看。

🟡「2026台灣燈會在嘉義」主要資訊：

時間：3月3日～3月15日

地點：嘉義縣政府前廣場以及周邊區域

官網：「2026台灣燈會在嘉義」

主燈中央展區「光躍台灣」：
主燈「光沐-世界的阿里山」、副燈「天驥夢飛揚」、副燈「火鳥啟靈光」；其餘主燈區主題「逐鹿光溯源」、「光照林野間」、「農漁慶豐收」、「環島樂遊趣」、「團聚光抵嘉」、「科技嘉年華」、「北回歸嘉徑」、「傳統小花燈」、「迎賓門」、「光環境」、「年年有餘」，今年主燈區一共有1主燈、2副燈以及11處主題燈區展出。

▲2026台灣燈會在嘉義完整場域地圖 （圖/2026台灣燈會在嘉義官網https://2026taiwanlanternfestival.org/）
🟡「2026嘉義台灣燈會」主燈展區攻略：

今年台灣燈會跳脫往年用生肖年來做為主視覺，而是改用嘉義著名的阿里山神木作為主軸，主燈以「光沐－世界的阿里山」為名，以阿里山神木的意像，作為整體視覺和精神核心。該主燈是由藝術家姚仲涵操刀，高度達21公尺，整體結構以循環木料拼貼組構而成，燈體外觀以多層次結構堆疊，呈現神木向上生長的力量感，讓觀眾在不同角度觀看時，產生不同的視覺感受。

展演時間：每天18：00至22：00，每半小時會展演3分鐘。

地點：嘉義縣政府前廣場，光耀台灣區

▲2026台灣燈會在嘉義，今年主燈不以生肖年為主，而是改用阿里山神木當成主軸。（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）
▲2026嘉義台灣燈會主燈區「光躍台灣」地圖，包括1主燈、2副燈、11大主題燈區。（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）
🟡「2026台灣燈會在嘉義」超級瑪利歐燈區攻略：

嘉義縣政府表示，「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」作為本次星燦嘉年華的主燈，以高達 10公尺的瑪利歐造型亮相，搭配星星元素與燈光設計。展區囊括《超級瑪利歐》角色與經典元素，從「無敵星迎賓之路」出發，迎接 10公尺高的瑪利歐主燈，以跳躍的「無敵星」與光影設計，串聯起各個遊戲角色的大小特色燈區。

▲超級瑪利歐燈區地圖（圖／取自2026台灣燈會在嘉義官網）
📍商品銷售區

◼︎ 號碼牌發放時間
　 週一到週四：14：00～22：00
　 週五到週日：11：00～22：00

◼︎ 號碼牌發放規定

1️⃣開始營業會依序發號碼牌，不可選時段，號碼牌有該場次入場時間，領到號碼牌都能夠入場，請依時間入場。如有調整請依現場公告為準。

2️⃣每人限領一張，每一位進場都需持有一張號碼牌。

▲2026台灣燈會「超級瑪利歐」商品銷售區營業時間。（圖／慢遊嘉義臉書）
📍角色見面拍照區

◼︎ 號碼牌發放時間
每週五、週六及週日12：40開始發放。

◼︎ 號碼牌發放規定

1️⃣可以領取全日的拍照場次，每場次20分鐘，每次會有兩位超級瑪利歐角色一起合影，加碼發送當場的角色頭箍。

2️⃣每人限領一張。

▲2026台灣燈會「超級瑪利歐」角色見面會場次。（圖／翻攝Threads）
▲2026台灣燈會「超級瑪利歐」角色見面拍照區入場規定。（圖／慢遊嘉義臉書）
🟡「2026台灣燈會在嘉義」TECH WORLD館：

2026台灣燈會再現曾代表台灣登上2025年大阪世博的TECH WORLD館（台灣館），讓國際級展演內容在嘉義完整重現，民眾記得要預約才能入場。

時間：10:00-22:00

地點：嘉義縣政府前廣場-TECH WORLD館

門票預約：免費參觀，因每日入場人數有限，須事先線上預約以減少等候；未預約者可視現場狀況排隊候補。

預約系統： 2026年2月5日中午12:00 上線，預約成功憑QR Code入館。

線上預約連結accupass預約系統

▲2026嘉義台灣燈會將去年在大阪世博參展的TECH WORLD展館搬到燈會重現，採預約制一連展出13天，民眾要把握機會！（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）
🟡「2026台灣燈會在嘉義」青森睡魔抵嘉：

而「青森睡魔祭」歷史可回溯至西元1700年代前半，至1980年列入日本國家重要無形民俗文化財，被封為東北三大祭之一，祭典期間每屆吸引將近250萬民眾共襄盛舉。

台灣燈會展區的「青森睡魔抵嘉」，由諏訪慎、林廣海兩位現役青森睡魔師與團隊共同設計製作，結合台灣在地信仰文化，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千里眼、順風耳將軍與山軍尊神虎爺公，不僅向台日情誼致意，也開啟兩國文化交流新篇章。

地點：嘉義縣政府前廣場

▲台灣燈會展區的「青森睡魔抵嘉」，由諏訪慎、林廣海兩位現役青森睡魔師與團隊共同設計製作。（圖／取自台灣燈會在嘉義官網2026taiwanlanternfestival.org/）
🟡「2026台灣燈會在嘉義」每日節目亮點：

📍法國。Planète Vapeur機械巨獸馬戲團：

來自法國的Planète Vapeur 由 Pierre Povigna 於 2006 年創立。Pierre 擁有建築學背景，自幼便對巨型藝術、複雜機械與大型結構充滿熱情。他集結了一群技術人員與藝術家，將腦海中的奇幻想像——無論是翱翔天空、行走大地或遨遊水中的生命——轉化為現實中的壯觀機械藝術，持續創造令人驚嘆的奇幻世界，成為團隊堅信並實踐的創作信念。

《飛天白馬》透過巨型機械、光影與聲音交織的遊行演出，《飛天白馬》引領觀眾放慢時間，用眼睛觀看、用耳朵傾聽，重新感受世界的溫柔與想像力。

表演時間：3月13日、3月14日，18:0019:0021:15
地點：縣府廣場

📍優人神鼓：

享譽國際的表演藝術團體「優人神鼓」，傳承古老東方文化底蘊，結合當代劇場元素，創造出了獨樹一格的表演形式與風格—「優人劇場美學」。優人的作品與表演，以極強的音樂性為基調，卻非純粹的音樂或舞蹈作品，而是發展出一種高度完整的劇場風格。

時間：3月13日，18:00

地點：主舞台


📍紙風車｜雨馬燈光秀展示：

高達 10 公尺、長 13 公尺、重達 7 噸的巨型機械裝置《雨馬》，於 2026 臺灣燈會在嘉義以燈光秀定點展演的形式呈現，成為燈會場域中的大型視覺裝置之一。雨馬的眼睛能開闔、頭部擺動、口中噴吐白霧，在光影流轉間，觀眾走進視覺與聽覺的藝術旅程。《雨馬》的外觀融合客家藍染、花布與餘甘子紋飾，藍色身軀搭配彩虹鬃毛，展現深厚的文化底蘊與藝術美感。藍色象徵包容與沉靜，彩虹象徵雨後的和平與約定，多元色彩交織出尊重、理解與族群和解的祝福。

時間：
3月13日、3月14日：18:00、21:45
3月15日18:00～22:00，每場15分鐘

地點：縣府舞台

▲《雨馬》是高達 10 公尺、長 13 公尺、重達 7 噸的巨型機械裝置。（圖／取自台灣燈會在嘉義官網2026taiwanlanternfestival.org/）
🟡「2026台灣燈會在嘉義」交通接駁與交通管制：

今年嘉義台灣燈會也有提供免費接駁車的服務，民眾可於高鐵嘉義站、台鐵嘉義站（文創園區）、嘉義棒球場（KANO公園）及朴子轉運站轉乘接駁車前往燈區，接駁時間為週一至週四13時30分至22時30分；週五及假日（包含開燈日）是上午9時30分至23時。

嘉義縣政府還規劃即時賞燈攻略，可利用查詢想去的目標地點方便導航以及所需時間。

📍接駁車資訊：


▪️ 高鐵嘉義站/P4~P7停車場：
→ 步行3–10分鐘至高鐵接駁候車區（穿越站前廣場）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供2台無障礙班次服務

▪️ 台鐵嘉義站：
→（前站）步行5分鐘至台鐵接駁候車區（嘉義市文化創意園區）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供2台無障礙班次服務

▪️ 嘉義市及竹崎、中埔、番路、民雄民眾：
→ 至嘉義棒球場接駁區（嘉義市啟明路與公明路口）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供1台無障礙班次服務

▪️ P1~P2停車場：
→ 至小槺榔一路與仁和一路口接駁區
→ 轉乘至燈區西轉運站
→ 提供1台無障礙班次服務

▪️ 高鐵嘉義站/P4~P7停車場：
步行3–10分鐘至高鐵接駁候車區（穿越站前廣場）
轉乘至燈區東轉運站
提供2台無障礙班次服務

▲嘉義台灣燈會有接駁車可以搭乘，民眾可以善用接駁車，少去許多塞車時間。（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）
📍停車場資訊：

如果是開車自行前往的民眾，可停放高鐵嘉義站周邊P4至P7停車場，或展區西側P1、P2及南側P3停車場，再轉乘接駁車進場

▲2026台灣燈會在嘉義停車場資訊（圖／取自台灣燈會在嘉義官網2026taiwanlanternfestival.org/）
📍交通管制資訊：

燈會期間部分路段都會實施交通管制，平日為下午至晚間時段，假日及開燈日則自上午開始管制至活動結束，請民眾配合現場交通引導並預留行程時間。

▲嘉義台灣燈會交通管制，活動期間，平日為下午至晚間時段，假日及開燈日則自上午開始管制至活動結束。（圖/2026台灣燈會在嘉義官網）
資訊來源：2026年台灣燈會嘉義縣政府


