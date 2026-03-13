我是廣告 請繼續往下閱讀

名牌防水鞋砍破千！PALLADIUM北投店現貨遭瘋搶

▲北投店特價品眾多！知名運動品牌 ADIDAS GORE-TEX 戶外鞋也同步降價 500 元，標價牌上的「星號」再次證實出清特賣售完不補。（圖／記者徐銘穗攝）

英國真皮童鞋只要297元！北投店貨架快被掃光

▲記者直擊好市多北投店，英國品牌 TERM 真皮童鞋現正特價 297 元，現場庫存已所剩無幾。（圖／記者徐銘穗攝）

標價牌暗藏玄機！內行人才懂的「星號與尾數7」

逛好市多（Costco）最驚喜的莫過於在貨架間挖到「超殺出清品」！記者實地直擊好市多北投店，在鞋區貨架驚見兩款名牌鞋款出現「跳樓價」，法國軍靴品牌的防水戶外鞋竟然，另一款英國品牌。由於價格太殺，現場鞋區已有不少民眾瘋狂試穿，熱門尺碼更是寥寥無幾，標價牌上的兩個「特殊標誌」更被內行網友點名是絕對必搶的「」。這次引發熱議的焦點，是法國知名品牌「」的女款多功能輕量防水戶外鞋。該鞋款具備橘標防水科技，原價 2,399 元，現在竟然，直接現省 1,412 元，相當於打了 4 折！現場記者觀察，北投店貨架上的 PALLADIUM 現貨已剩下沒幾雙。考量到台灣潮濕多雨的氣候，該品牌的機能與耐穿評價向來深受青睞，這波好市多特價讓許多女性會員直呼：「。」除了 PALLADIUM，現場包含也同步祭出折扣。以 ADIDAS GTX 女款戶外鞋為例，，標價牌上同樣掛出代表，吸引不少登山健行愛好者駐足搶購。除了成人的防水鞋，一旁的童鞋區同樣驚人，引發媽媽們暴動的是來自英國的。該鞋款，相當於打了 2.7 折。記者在現場看到，該款 TERM童鞋的貨架幾乎已經快被清空，現場僅剩個位數的箱數，尺碼也極其不全。超狂折扣讓現場家長大讚：「這價格太佛心，買來當備用鞋都划算！」為什麼內行網友會說這兩款鞋非搶不可？關鍵就在標價牌上的 2 個「暗號」。資深會員指出，當；而。這次兩款名牌鞋同時符合這兩大條件，代表價格已經降到最低點。目前北投店現貨數量極為有限，建議民眾若有在現場看到符合自己的尺寸，千萬別猶豫，直接放進購物車。