🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸，3月13日至3月15日限時3天，多款商品買1送1、買2送2。
換算單件平均特價來看，味味A排骨雞乾麵15元、黑松沙士紅柚18元、韓國彩虹口香糖23元、甜卡力／洋蔥圈13元、農心安城拉麵25元、味覺糖QQ軟糖水果風味35元、德國巧克力棒50元、哈根達司極濃焦糖雪酥75元、Bourbon一口餅乾／洋芋片20元。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是3月13日至3月17日，換算為單件特價，UCC無糖咖啡18元、雪碧Zero 18元、鐵觀音濃茶奶蓋雪糕25元、超大葡萄乾10元、農心海鮮烏龍麵25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是3月11日至3月15日，共6款商品低於5折以下，平均特價來看，相撲手脆紫菜30元、辛拉麵25元、C&C氣泡飲18元、杜老爺摩摩喳喳甜筒25元、韓國椰果沙瓦39元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，3月12日上午9時開賣Simple Life甜甜圈巧克力味19元、厚切烤海苔片（香酥醬燒／椒麻）47元，兩款商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、美廉社
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸，3月13日至3月15日限時3天，多款商品買1送1、買2送2。
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是3月13日至3月17日，換算為單件特價，UCC無糖咖啡18元、雪碧Zero 18元、鐵觀音濃茶奶蓋雪糕25元、超大葡萄乾10元、農心海鮮烏龍麵25元。
門市「限時殺5日」是3月11日至3月15日，共6款商品低於5折以下，平均特價來看，相撲手脆紫菜30元、辛拉麵25元、C&C氣泡飲18元、杜老爺摩摩喳喳甜筒25元、韓國椰果沙瓦39元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，3月12日上午9時開賣Simple Life甜甜圈巧克力味19元、厚切烤海苔片（香酥醬燒／椒麻）47元，兩款商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！