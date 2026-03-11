我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣燈會瑪利歐區太夯！官方急改入場規定：變聰明了

▲2026台灣燈會在嘉義，今年最亮眼的莫過於超級瑪利歐星燦嘉年華燈區加持。（圖／2026台灣燈會官網 2026taiwanlanternfestival.org）

台灣燈會瑪利歐區新規定！「3大區域」要號碼牌才能進

「商品銷售區」將與遊戲體驗區、週五六日見面會一樣，改為發放號碼牌制度，不過一般拍照區與主燈拍照則維持現場排隊制度。

▲台灣燈會「超級瑪利歐」商品區除了販售正版授權商品，還有台灣燈會限定商品，開幕前幾日就引起粉絲瘋搶。（圖／記者陳雅雲攝）

搶瑪利歐周邊必知！沒號碼牌進不去：下午才去恐撲空

記者在下午4時準時前往現場排隊，不過前一段時間的民眾尚未完成入場，最終等了1小時，到下午5時才順利進入！

▲台灣燈會超級瑪利歐商品區人氣太高，官方最新規定將改發放號碼牌，民眾須持有號碼牌才可入場消費。（圖／記者陳雅雲攝）

台灣燈會「超級瑪利歐燈區」號碼牌發放時間與規定

🟡商品銷售區

▲2026台灣燈會「超級瑪利歐」商品銷售區營業時間。（圖／慢遊嘉義臉書）

🟡角色見面拍照區

▲2026台灣燈會「超級瑪利歐」角色見面會場次。（圖／翻攝Threads）

▲2026台灣燈會「超級瑪利歐」角色見面拍照區入場規定。（圖／慢遊嘉義臉書）

🟡遊戲體驗區