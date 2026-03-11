2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，自3月3日至3月15日點燈，本次最大亮點是任天堂超強IP「超級瑪利歐區」主題燈區，吸引大小朋友前往朝聖。但有遊客表示，在前幾日發現超級瑪利歐區更改規定，除了「遊戲體驗區」與「角色見面拍照區」以外，連「商品販售區」也改為發放號碼牌進場，記者直擊部分民眾沒關注新消息慘撲空。對此，《NOWNEWS今日新聞》整理台灣燈會瑪利歐區入場最新規定，帶領讀者快速了解。
台灣燈會瑪利歐區太夯！官方急改入場規定：變聰明了
有網友前陣子在Threads發文，表示台灣燈會瑪利歐區變聰明了，商品區已經改成抽號碼牌，等到規定的時間到再前往即可，提醒大家一到燈會別錯過先領取，「先抽號碼牌時間到再過去買就好，今天好天氣，11點就要排到下午一點」。
貼文曝光後，引起民眾留言討論「開幕前幾天去、排隊的都要哭了，排隊真的佔用太多可以逛燈會的時間了」、「很讚欸！省下排隊時間可以去逛其他展區」；但也有人坦言完全不知道改規則，無奈表示「比悲傷更悲傷，好不容易休假有時間來看燈會，不知道要先抽票才能入場購買」。
台灣燈會瑪利歐區新規定！「3大區域」要號碼牌才能進
據了解，2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，今年推出任天堂超強IP「超級瑪利歐」燈區，還販售正版授權與台灣燈會限定商品，開幕前幾日就引起粉絲瘋搶，甚至還出現遊客在園區奔跑搶頭香的狀況，現場極度混亂，就連工作人員出面勸阻也無法制止。
為了避免遊客受傷，官方於3月6日起調整進場規定，「商品銷售區」將與遊戲體驗區、週五六日見面會一樣，改為發放號碼牌制度，不過一般拍照區與主燈拍照則維持現場排隊制度。
搶瑪利歐周邊必知！沒號碼牌進不去：下午才去恐撲空
根據官方最新規定，商品銷售區於開始營業時間依序發放號碼牌，《NOWNEWS》記者在上週六直擊銷售區，於周末開始營業時間11點時準時抵達，發現現場已排了十幾排人龍，不過號碼牌發放速度尚可接受，約快30分鐘就拿到，但取得的入場時間已是下午4時。而號碼牌約在下午1時～2時就全數發完，建議民眾若怕領不到一定要提早到。
到了指定入場時間後，雖然可以在店面外開始排隊，但因館內有人流限制，仍需排隊等待一段時間才可進去。記者在下午4時準時前往現場排隊，不過前一段時間的民眾尚未完成入場，最終等了1小時，到下午5時才順利進入！記者建議，除非你是目標明確只想衝商品區的人，不然還是不推薦花大把時間排隊。
此外，記者在現場發現，部分遊客並無關注官方最新進場資訊，有一對夫妻帶著小孩原以為只要排隊就可以進入，詢問工作人員後才知需要號碼牌才可進入，但當時號碼牌已全數發放完畢，只好摸摸鼻子離開。建議民眾來台灣燈會目標是瑪利歐區各項活動，一定要先做好充足功課，才能避免錯過每個區域的悲劇。
📍台灣燈會「超級瑪利歐燈區」號碼牌發放時間與規定
🟡商品銷售區
◼︎ 號碼牌發放時間
週一到週四：14：00～22：00
週五到週日：11：00～22：00
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣開始營業會依序發號碼牌，不可選時段，號碼牌有該場次入場時間，領到號碼牌都能夠入場，請依時間入場。如有調整請依現場公告為準。
2️⃣每人限領一張，每一位進場都需持有一張號碼牌。
🟡角色見面拍照區
◼︎ 號碼牌發放時間
每週五、週六及週日12：40開始發放。
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣可以領取全日的拍照場次，每場次20分鐘，每次會有兩位超級瑪利歐角色一起合影，加碼發送當場的角色頭箍。
2️⃣每人限領一張。
🟡遊戲體驗區
◼︎ 號碼牌發放時間
平日：14:00–20:00
假日：10:00–21:00
◼︎ 號碼牌發放地點
遊戲體驗區外會有一個「體驗券領取處」櫃檯，工作人員會詢問並告知目前可領取的場次，給予一張試玩體驗券。
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣親子體驗區：以親子同行為主，一組為1位成人+1位兒童，未滿6歲可陪同入場，惟不得實際參與遊戲。親子體驗區僅設單一排隊動線。
2️⃣一般體驗區：抽取紙本號碼牌時選擇欲體驗之遊戲，依遊戲別分流入場，共有4款遊戲，遊戲結束會送小禮物，每款遊戲不同。
資料來源：2026台灣燈會在嘉義官網、慢遊嘉義
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友前陣子在Threads發文，表示台灣燈會瑪利歐區變聰明了，商品區已經改成抽號碼牌，等到規定的時間到再前往即可，提醒大家一到燈會別錯過先領取，「先抽號碼牌時間到再過去買就好，今天好天氣，11點就要排到下午一點」。
台灣燈會瑪利歐區新規定！「3大區域」要號碼牌才能進
據了解，2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，今年推出任天堂超強IP「超級瑪利歐」燈區，還販售正版授權與台灣燈會限定商品，開幕前幾日就引起粉絲瘋搶，甚至還出現遊客在園區奔跑搶頭香的狀況，現場極度混亂，就連工作人員出面勸阻也無法制止。
為了避免遊客受傷，官方於3月6日起調整進場規定，「商品銷售區」將與遊戲體驗區、週五六日見面會一樣，改為發放號碼牌制度，不過一般拍照區與主燈拍照則維持現場排隊制度。
根據官方最新規定，商品銷售區於開始營業時間依序發放號碼牌，《NOWNEWS》記者在上週六直擊銷售區，於周末開始營業時間11點時準時抵達，發現現場已排了十幾排人龍，不過號碼牌發放速度尚可接受，約快30分鐘就拿到，但取得的入場時間已是下午4時。而號碼牌約在下午1時～2時就全數發完，建議民眾若怕領不到一定要提早到。
到了指定入場時間後，雖然可以在店面外開始排隊，但因館內有人流限制，仍需排隊等待一段時間才可進去。記者在下午4時準時前往現場排隊，不過前一段時間的民眾尚未完成入場，最終等了1小時，到下午5時才順利進入！記者建議，除非你是目標明確只想衝商品區的人，不然還是不推薦花大把時間排隊。
此外，記者在現場發現，部分遊客並無關注官方最新進場資訊，有一對夫妻帶著小孩原以為只要排隊就可以進入，詢問工作人員後才知需要號碼牌才可進入，但當時號碼牌已全數發放完畢，只好摸摸鼻子離開。建議民眾來台灣燈會目標是瑪利歐區各項活動，一定要先做好充足功課，才能避免錯過每個區域的悲劇。
🟡商品銷售區
◼︎ 號碼牌發放時間
週一到週四：14：00～22：00
週五到週日：11：00～22：00
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣開始營業會依序發號碼牌，不可選時段，號碼牌有該場次入場時間，領到號碼牌都能夠入場，請依時間入場。如有調整請依現場公告為準。
2️⃣每人限領一張，每一位進場都需持有一張號碼牌。
◼︎ 號碼牌發放時間
每週五、週六及週日12：40開始發放。
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣可以領取全日的拍照場次，每場次20分鐘，每次會有兩位超級瑪利歐角色一起合影，加碼發送當場的角色頭箍。
2️⃣每人限領一張。
◼︎ 號碼牌發放時間
平日：14:00–20:00
假日：10:00–21:00
◼︎ 號碼牌發放地點
遊戲體驗區外會有一個「體驗券領取處」櫃檯，工作人員會詢問並告知目前可領取的場次，給予一張試玩體驗券。
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣親子體驗區：以親子同行為主，一組為1位成人+1位兒童，未滿6歲可陪同入場，惟不得實際參與遊戲。親子體驗區僅設單一排隊動線。
2️⃣一般體驗區：抽取紙本號碼牌時選擇欲體驗之遊戲，依遊戲別分流入場，共有4款遊戲，遊戲結束會送小禮物，每款遊戲不同。