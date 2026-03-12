2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）第一輪C組賽事日前於日本正式收官，地主隊「日本武士」以全勝戰績挺進決賽。儘管各國激戰方酣，不少明星球員仍以亮眼表現震撼全場。今日日本媒體《Baseball Channel》評選出C組預賽的「最佳九人」名單，中華隊展現強大打擊實力，共有3名球員入選，包括費爾柴德（外野手）、張育成（內野手）和鄭宗哲（內野手）都獲得肯定。

台灣三星閃耀：費爾柴爾德、張育成、鄭宗哲獲肯定

在這次的最佳九人選拔中，台灣隊在進攻端的表現獲得極高評價：

📍外野手：史都華·費爾柴德（Stuart Fairchild）

身為首位加入台灣隊的台裔美籍球員，費爾柴德在4場比賽中繳出5成打擊率、2支全壘打及全隊最高的6分打點。他在對陣捷克時擊出滿壘全壘打，並在對韓國一役轟出致勝兩分砲，更展現3次盜壘成功的驚人速度。

▲身為首位加入台灣隊的台裔美籍球員，費爾柴德在4場比賽中繳出5成打擊率、2支全壘打及全隊最高的6分打點。（圖／記者葉政勳攝）
📍三壘手：張育成（Yu-Chang Chang）

上屆經典賽最佳九人張育成延續強者本色，4場比賽打擊率高達.400。他在對陣捷克時單場貢獻3安打4打點，並在對韓國之戰轟出先制全壘打，穩坐台灣隊「國防部長」的第四棒核心地位。

▲屆經典賽最佳九人張育成延續強者本色，4場比賽打擊率高達.400。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）
📍二壘手：鄭宗哲（Tsung-Che Cheng）

遞補受傷缺陣的李灝宇，鄭宗哲完美頂替二壘空缺。他在捷克戰單場跑出3次盜壘，並在對韓國之戰於第6局擊出超前比分的全壘打。去年剛升上大聯盟的他，現效力於波士頓紅襪，是台灣隊最具威脅的開路先鋒。

▲遞補受傷缺陣的李灝宇，鄭宗哲完美頂替二壘空缺。他在捷克戰單場跑出3次盜壘，並在對韓國之戰於第6局擊出超前比分的全壘打。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）
日本隊大谷翔平、吉田正尚領軍

以C組第一名晉級的日本隊有4人入選，展現冠軍熱門的堅強戰力：

📍指定打擊：大谷翔平（Shohei Ohtani）

以5成56的恐怖打擊率領軍，對台灣之戰首打席即擊出二壘安打並隨後補上滿貫全壘打，C組預賽總計貢獻2轟6打點，存在感依舊無敵。

▲WBC日本隊指定打擊大谷翔平以5成56的恐怖打擊率領軍，對台灣之戰首打席即擊出二壘安打並隨後補上滿貫全壘打，C組預賽總計貢獻2轟6打點。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）
📍外野手：吉田正尚（Masataka Yoshida）

出戰4場打擊率5成。對澳洲之戰在第7局落後時擊出逆轉全壘打，展現身為第四棒的強大價值。

▲經典賽日本武士隊吉田正尚出戰4場打擊率5成。對澳洲之戰在第7局落後時擊出逆轉全壘打，展現身為第四棒的強大價值。（圖／美聯社／達志影像）
📍外野手：鈴木誠也（Seiya Suzuki）

雖然對澳洲之戰無安打，但全賽事累計2轟5打點。他在對韓國戰中單場連兩打席開轟，是扭轉頹勢的關鍵功臣。

📍遊擊手：源田壯亮（Sosuke Genda）

以驚人的.727上壘率和完美的守備入選。對中華隊一戰單場3安4打點，是日本隊後段棒次中隱藏的威脅。

▲源田壯亮以驚人的.727上壘率和完美的守備入選。對中華隊一戰單場3安4打點，是日本隊後段棒次中隱藏的威脅。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）
捷克、韓國和澳洲各一人入選

📍一壘手：文保景（Bo-Gyeong Moon，韓國）

韓國隊重返複賽的功臣，4場打擊率.538並灌進全組最多的11分打點。對陣澳洲的晉級生死戰中，他以3安4打點的大爆發幫助韓國取勝。

▲文保景是韓國隊重返複賽的功臣，4場打擊率.538並灌進全組最多的11分打點。（圖／美聯社／達志影像）
📍捕手：帕金斯（Robbie Perkins，澳洲）

雖然打擊率僅.154，但他在對台灣之戰擊出致勝兩分砲，防守端更展現精準阻殺，引導投手群完封台灣、壓制日本。

📍投手：薩托利亞（Ondrej Satoria，捷克）

這位曾三振大谷翔平的電工投手再次驚艷世界。本屆出賽8.1局防禦率為完美的0.00。對日本戰先發5局無失分，離場時獲得全場觀眾起立鼓掌。

▲薩托利亞（Ondřej Satoria）曾三振大谷翔平的電工投手再次驚艷世界。本屆出賽8.1局防禦率為完美的0.00。（圖／美聯社／達志影像）
WBC 2026 C組預賽最佳九人名單

位置 球員 代表隊 主要成績
投手 薩托利亞 (Ondrej Satoria) 捷克 8.1局 0失分 防禦率 0.00
捕手 帕金斯 (Robbie Perkins) 澳洲 對台、日防守引導出色，對台擊出決勝轟
一壘手 文保景 (Bo-Gyeong Moon) 韓國 打擊率.538, 11分打點 (全組最高)
二壘手 鄭宗哲 (Tsung-Che Cheng) 台灣 打擊率.333, 4盜壘, 對韓開轟
三壘手 張育成 (Yu-Chang Chang) 台灣 打擊率.400, 1轟, 5打點
遊擊手 源田壯亮 (Sosuke Genda) 日本 打擊率.571, 上壘率.727
外野手 吉田正孝 (Masataka Yoshida) 日本 打擊率.500, 2轟, 6打點
外野手 鈴木誠也 (Seiya Suzuki) 日本 2轟, 5打點, 對韓單場雙響砲
外野手 費爾柴爾德 (Stuart Fairchild) 台灣 打擊率.500, 2轟, 6打點, 3盜壘
指名打者 大谷翔平 (Shohei Ohtani) 日本 打擊率.556, 2轟, 6打點

