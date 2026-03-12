2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）第一輪C組賽事日前於日本正式收官，地主隊「日本武士」以全勝戰績挺進決賽。儘管各國激戰方酣，不少明星球員仍以亮眼表現震撼全場。今日日本媒體《Baseball Channel》評選出C組預賽的「最佳九人」名單，中華隊展現強大打擊實力，共有3名球員入選，包括費爾柴德（外野手）、張育成（內野手）和鄭宗哲（內野手）都獲得肯定。
台灣三星閃耀：費爾柴爾德、張育成、鄭宗哲獲肯定
在這次的最佳九人選拔中，台灣隊在進攻端的表現獲得極高評價：
📍外野手：史都華·費爾柴德（Stuart Fairchild）
身為首位加入台灣隊的台裔美籍球員，費爾柴德在4場比賽中繳出5成打擊率、2支全壘打及全隊最高的6分打點。他在對陣捷克時擊出滿壘全壘打，並在對韓國一役轟出致勝兩分砲，更展現3次盜壘成功的驚人速度。
📍三壘手：張育成（Yu-Chang Chang）
上屆經典賽最佳九人張育成延續強者本色，4場比賽打擊率高達.400。他在對陣捷克時單場貢獻3安打4打點，並在對韓國之戰轟出先制全壘打，穩坐台灣隊「國防部長」的第四棒核心地位。
📍二壘手：鄭宗哲（Tsung-Che Cheng）
遞補受傷缺陣的李灝宇，鄭宗哲完美頂替二壘空缺。他在捷克戰單場跑出3次盜壘，並在對韓國之戰於第6局擊出超前比分的全壘打。去年剛升上大聯盟的他，現效力於波士頓紅襪，是台灣隊最具威脅的開路先鋒。
日本隊大谷翔平、吉田正尚領軍
以C組第一名晉級的日本隊有4人入選，展現冠軍熱門的堅強戰力：
📍指定打擊：大谷翔平（Shohei Ohtani）
以5成56的恐怖打擊率領軍，對台灣之戰首打席即擊出二壘安打並隨後補上滿貫全壘打，C組預賽總計貢獻2轟6打點，存在感依舊無敵。
📍外野手：吉田正尚（Masataka Yoshida）
出戰4場打擊率5成。對澳洲之戰在第7局落後時擊出逆轉全壘打，展現身為第四棒的強大價值。
📍外野手：鈴木誠也（Seiya Suzuki）
雖然對澳洲之戰無安打，但全賽事累計2轟5打點。他在對韓國戰中單場連兩打席開轟，是扭轉頹勢的關鍵功臣。
📍遊擊手：源田壯亮（Sosuke Genda）
以驚人的.727上壘率和完美的守備入選。對中華隊一戰單場3安4打點，是日本隊後段棒次中隱藏的威脅。
捷克、韓國和澳洲各一人入選
📍一壘手：文保景（Bo-Gyeong Moon，韓國）
韓國隊重返複賽的功臣，4場打擊率.538並灌進全組最多的11分打點。對陣澳洲的晉級生死戰中，他以3安4打點的大爆發幫助韓國取勝。
📍捕手：帕金斯（Robbie Perkins，澳洲）
雖然打擊率僅.154，但他在對台灣之戰擊出致勝兩分砲，防守端更展現精準阻殺，引導投手群完封台灣、壓制日本。
📍投手：薩托利亞（Ondrej Satoria，捷克）
這位曾三振大谷翔平的電工投手再次驚艷世界。本屆出賽8.1局防禦率為完美的0.00。對日本戰先發5局無失分，離場時獲得全場觀眾起立鼓掌。
WBC 2026 C組預賽最佳九人名單
|位置
|球員
|代表隊
|主要成績
|投手
|薩托利亞 (Ondrej Satoria)
|捷克
|8.1局 0失分 防禦率 0.00
|捕手
|帕金斯 (Robbie Perkins)
|澳洲
|對台、日防守引導出色，對台擊出決勝轟
|一壘手
|文保景 (Bo-Gyeong Moon)
|韓國
|打擊率.538, 11分打點 (全組最高)
|二壘手
|鄭宗哲 (Tsung-Che Cheng)
|台灣
|打擊率.333, 4盜壘, 對韓開轟
|三壘手
|張育成 (Yu-Chang Chang)
|台灣
|打擊率.400, 1轟, 5打點
|遊擊手
|源田壯亮 (Sosuke Genda)
|日本
|打擊率.571, 上壘率.727
|外野手
|吉田正孝 (Masataka Yoshida)
|日本
|打擊率.500, 2轟, 6打點
|外野手
|鈴木誠也 (Seiya Suzuki)
|日本
|2轟, 5打點, 對韓單場雙響砲
|外野手
|費爾柴爾德 (Stuart Fairchild)
|台灣
|打擊率.500, 2轟, 6打點, 3盜壘
|指名打者
|大谷翔平 (Shohei Ohtani)
|日本
|打擊率.556, 2轟, 6打點