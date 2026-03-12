我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC義大利和墨西哥比賽結果比分，導致三隊晉級情況一覽。（圖／翻攝自Sammy Steigert X）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）D組預賽今（12）日迎來攸關生死的關鍵一戰。由義大利代表隊對陣墨西哥代表隊，這場比賽的結果將直接決定奪冠大熱門美國隊的命運。目前義大利憑藉兩發全壘打以及先發諾拉（Aaron Nola）5局無失分4K的好投，取得5：0領先，如此比分也確定美國一定能夠晉級。義大利隊在比賽初期就展現強大長打火力。第2局上半，當家4番帕斯康提諾（Vinnie Pasquantino）率先發難，敲出右外野方向剛好越過全壘打牆的陽春砲，幫助義大利先馳得點。第4局義大利攻勢再起，第2棒柏堤（Jon Berti）瞄準失投球，擊出左外野方向全壘打再下一城。義大利目前靠著兩支零星全壘打取得2：0領先，掌握比賽主動權。相較於義大利的穩定，墨西哥隊在進攻端出現嚴重瑕疵。第3局下半，墨西哥在1出局一壘有人的局面下，第1棒杜蘭（Jarren Duran）擊出中外野飛球遭接殺，然而一壘跑者奧提茲（Joey Ortiz）疑似記錯出局數，球接殺前就已全力起跑，導致回壘不及慘遭雙殺。這次痛恨的跑壘失誤，讓墨西哥錯失追分良機。義大利今天的先發投手是大聯盟有11年經驗諾拉（A.Nola）他前4局完全沒失分，幫助球隊取得3：0領先，第五局一次觸身球和一次安打讓跑者攻佔一三壘，此時第九棒的諾拉（D. Nori）做強迫取分成功，點回了第3分。之後瑪西（J. Marsee）又在滿壘時補上安打敲回2分，義大利取得5：0領先。義大利在得到第5分之後，也確定美國一定能夠晉級，因為只要義大利得到超過5分，就算最終被逆轉輸球，美國隊比較失分率，也能夠晉級。剩下的就是看墨西哥和義大利之間誰能夠晉級，墨西哥想要逆轉，不僅要逆轉戰局，還要拉開分數才行。這場比賽的結果牽動著整個D組的晉級形勢。根據目前的勝負關係與失分率計算：📍若義大利戰勝墨西哥： 義大利將以分組第一晉級，美國隊則以分組第二挺進複賽。📍若義大利敗北： 只要義大利得超過4分，美國隊仍將確定因為失分率優勢晉級到八強複賽。目前義大利持續大幅領先，而在他們5：0的那一刻。美國隊就已經成功躲過預賽止步的危機，順利闖進八強。