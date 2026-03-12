我是廣告 請繼續往下閱讀

雖然晚接午的賽程有點累，但我就是靠多喝幾杯咖啡，然後不糾結於過去、好好打球幫助球隊取得勝利。

▲費仔打完WBC後人氣暴漲，接到咖啡代言廣告。（圖／費仔IG@stu_fairchild4）

美台混血球員「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今年代表台灣參戰2026世界棒球經典賽（WBC），在場上多次揮出全壘打幫中華隊追分，讓他的人氣瞬間暴漲，如今費仔也接到生涯首支代言廣告。他昨（11）晚發文透露自己與品牌合作的契機，；粉絲也力挺費仔，直呼：「這趟真的是名利雙收啊」、「我要我的英雄們都賺大錢」。費仔昨晚在IG用中文、英文的雙語模式發文，分享自己接下的第一支代言廣告，「」這句話讓咖啡品牌業者看到商機，立刻跟費仔洽談合作。費仔說自己確實是咖啡愛好者，還分享多張他品嘗咖啡的照片，其中一張照片更藏著彩蛋。，讓粉絲笑翻直呼：「最後一張很懂」、「多發一些吧！我們超愛看」。而費仔的這篇貼文才曝光9小時，就已累積6.4萬人按讚，可見他的人氣有多高，大家也很樂於看到費仔拍廣告，「哇啊啊～費神喝什麼都給我來一打」、「這業配來的太快了吧，但費神值得」、「現在發文都中文優先了」、「這趟真的是名利雙收啊」、「太棒了！合作多來，我要我的英雄們都賺大錢」。現年29歲的費仔過去4年在大聯盟（MLB）邊緣徘徊，效力過亞利桑那響尾蛇、西雅圖水手、舊金山巨人、辛辛那提紅人等隊，直到今年才以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約的身分加盟克里夫蘭守護者體系，他在WBC賽場的表現也讓守護者教練驚豔，承諾費仔歸隊後將給他更多打席；而費仔的IG追蹤數也從低於10萬到現在突破30萬，成為家喻戶曉的球星。