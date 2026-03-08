2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（8）日展現強大韌性，以延長賽5:4比數扳倒韓國隊，寫下歷史，台裔美籍大將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的表現功不可沒，被視為抗韓英雄，稍早，他的老婆漢娜（Hanna Fairchild）分享穿豹紋短裙，手拿中華民國國旗和中華隊吉祥物「歐告」的照片，大讚：「台灣就是有那種不服輸的狠勁！」
費仔老婆拿中華民國國旗 漢娜把「歐告」當配件
今天上午的台韓大戰，費仔辣妻漢娜也現身東京巨蛋幫老公應援，晚間她在IG上傳多張照片，拿著中華隊吉祥物「歐告」拍下多個角度的美照，對玩偶愛不釋手，其中幾張漢娜手持青天白日滿地紅國旗入鏡，不同於昨穿著中華隊藍色球衣，今天則是貼身上衣搭配豹紋短窄裙，外披老公的17號球衣，相當時髦。
漢娜在配文寫下：「Taiwan has that dawg in them!」（台灣就是有那種不服輸的狠勁），台灣網友紛紛留言：「大嫂妳超美」、「很高興你們來台灣，請繼續關注我們，希望你們在這裡玩得開心」、「最可愛的一對」、「嫂子是不是覺得歐告很像他老公！」
費爾柴德大聯盟美技代表 台灣球迷暱稱「費仔」
29歲台灣、美國混血費爾柴德是大聯盟外野手，出生於西雅圖，身高180公分、右投右打，綽號「費仔」源自台灣球迷對他的親切稱呼，他高中即獲球探青睞，大學時期外野守備出色僅失誤4次，並獲全美第一隊榮譽，2017年第二輪被辛辛那提紅人選中，簽約金約5911萬台幣。費仔職業生涯效力響尾蛇、水手、巨人、勇士、紅人等多隊，守備以高衝刺速度和沒收全壘打聞名，是大聯盟美技代表。
費仔2021年首登大聯盟，累積最多中華隊大聯盟打席經驗，2024年多次上演牆邊神撲，2026年簽克里夫蘭守護者小聯盟合約。在2026WBC經典賽，費仔轟出對捷克滿貫砲震撼全場，熱身賽也敲出首安，展現攻守實力。台灣球迷視費仔為高顏值男神，守備範圍常排聯盟前列。
對母親故鄉情感深厚 林家正鼓勵加入中華隊
費仔母親為台中人，12歲移民美國，他雖然未曾來台卻對媽媽的故鄉有深厚情感，視代表台灣為榮幸，目標讓球迷驕傲並爭取冠軍，好友林家正（前響尾蛇隊友）大力鼓勵，促成費仔成為中華隊首位台裔大聯盟球員。
資料來源：hanna fairchild IG
費仔滿貫砲太帥了！黃暐瀚遇到費爸「90度彎腰鞠躬」：真的太謝謝
秀秀子被世界看見了！費仔敲出全壘打 大會導播給女神2秒畫面
經典賽500台粉堵啦啦隊女神！CT AMAZE被迫撤離 日本人全看傻眼
