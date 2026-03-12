我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄將再添一座新百貨！日勝生集團宣布成為高雄捷運R17世運站周邊A5街廓都更案最優申請人，將打造包括京站百貨在內三棟建築；世運站位於高雄半導體S廊帶核心位置，信義房屋在地專家指出，楠梓過去沒有百貨商場，但隨台積電進駐原高雄煉油廠，帶動上下游產業鏈及人才進駐，不僅商圈機能更上層樓，也顯示業者看好區域人口紅利。台積電在楠梓設廠，帶動龐大產業鏈與人才進駐，為了滿足進駐企業所需的商辦、研發、人才安家需求，高雄市府接續推動世運站周邊A5與A6公辦都更，其中，A5基地已由日勝生得標，預計投資近88.5億，規劃3棟建築，包括18層樓企業安家住宅，以及21層商辦大樓、3層樓京站百貨商場棟，至於A6基地則預計於今年3月底正式公告徵求實施者。信義房屋楠梓後昌店黃則翔表示，京站百貨坐落的A5基地，剛好就在台積電廠房旁邊，未來「廠區下班、旁邊就是京站百貨」，顯示業者對於在地產業帶來的人口乃至於消費人潮極為看好，對於商圈機能也是一大帶動。黃則翔指出，產業進駐、帶動人口紅利，有剛性購屋需求者主要分為兩種，其一，預算比較充足、在意子女學區等條件者，以企業中高階主管為主，仍傾向往高雄市蛋黃區如美術館特區、左營區購屋，其二則是一般從業員工，考量上下班距離與購屋預算，多以楠梓全區為首選，尤其房價大約是蛋白區75折。其中，與京站百貨將進駐的世運站僅一站之隔的後昌商圈，算是楠梓早期發展商圈，黃則翔表示，區段素地不多，若是建商希望取得土地興建社區大樓，需選擇鄰近的高雄大學特區或橋頭新市鎮，若在後昌商圈則需走危老都更，整合後較有機會推出新案；因此，以後昌商圈目前的主力產品來說，仍以中古屋為主，依每個物件條件不同，屋齡10到15年大樓單價落在20萬至24萬，5至10年大樓則約26至29萬。值得注意的是，黃則翔認為，雖目前受到政策限制，導致交易量縮，但因楠梓中長期仍屬於人口移入區域、人口呈現正成長，現在房價基期也仍較蛋黃區來得低，未來發展潛力仍強。