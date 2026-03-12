中央氣象署預報員林定宜表示，今（12）日將有新一波強烈大陸冷氣團南下，白天逐漸降溫，最冷時間落在周五晚間至周六清晨（3月13日至3月14日），北部低溫下探9至12度，所幸冷氣團水氣偏少，一直到周末，各地都是多雲到晴、乾冷天氣為主，冷氣團周六白天減弱。
今天天氣：冷氣團南下襲台 氣溫越晚越冷
3月12日今天的天氣，氣象署指出，清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫逐漸下降，越晚越冷，預測低溫在中部以北及東北部11至13度，南部及花東15至17度，局部近山區平地或河谷則更低一些。
高溫方面，北部、東北部及東部19至21度，中部及東南部23、24度，南部可仍達29度；天氣部分，由於水氣不多，只有迎風面花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區、東北部地區及新竹以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、澎湖
橘色警戒：金門
環境部提及，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，偏北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，高屏空品區短時間可能達橘色提醒等級；金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：冷氣團持續發威 北台灣跌破10度
3月13日明天的天氣，冷空氣及輻射冷卻影響，各地早晚天氣寒冷，日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫在中部以北、宜花10至13度，南部、台東15至16度；高溫北部、宜花17至20度，中南部及台東22至24度。
一周天氣：周末回暖 全台晴到多雲
周末兩天的天氣相當不錯，周六僅東南部、恆春有零星短暫雨；周日至下周二，基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。此外，周六白天回暖後，周末中部以北、東半部高溫來到24至26度、南部25至28度。
資料來源：中央氣象署、環境部
