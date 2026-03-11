我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士苦吞三連敗，戰績來到32勝33負，本季勝率再次跌破五成。（圖／美聯社／達志影像）

▲爾硬是為了所謂的「老將防守經驗」，換上已經在場下坐冷板凳許久、身體徹底冷掉的格林。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士近期的表現，實在讓人難以對他們的季後賽前景抱持樂觀態度。在上一場意外輸給被質疑「擺爛」、位居西區倒數第二的猶他爵士後，勇士的戰績已經跌落至西區第九。今日面對同樣競爭力不算頂尖的芝加哥公牛，勇士本該展現出強烈的求勝慾望，最終卻在歷經1次延長賽後，以124：130苦吞敗仗。勇士主帥科爾（Steve Kerr）用人太過迷信「老將至上」，重用近況糟糕的格林（Draymond Green），極可能讓球隊陷入萬劫不復的深淵。此役過後，勇士苦吞三連敗，戰績來到32勝33負，本季勝率再次跌破五成。接下來他們還要接連面對實力強勁的灰狼與尼克，若無法及時止跌回升，球隊恐怕連打附加賽的機會都將失去。這場比賽的轉折點，完美凸顯了總教練科爾在輪換上的巨大失誤。勇士在第四節一度落後達雙位數（最多落後10分），局勢岌岌可危。但球隊隨後靠著提升防守質量，利用攻防轉換創造得分機會，打出一波17：2的高潮，瞬間逆轉比分。值得注意的是，這波精彩的反撲高潮中，老將格林（Draymond Green）並未參與其中，而是由替補後衛克萊爾（LJ Cryer）等人帶動。克萊爾本場比賽出戰21分鐘攻下17分，正負值高達全隊最高的 +18，是球隊能吹響反攻號角的關鍵核心。然而，就在比賽剩下不到10秒，勇士掌握微弱領先時，科爾卻做出了一個令人費解的決定：將整個追分期都被「冷藏」在板凳上的格林重新換上場，期望他能鞏固最後一擊的防守。結果卻是一場災難。格林在防守杰倫·史密斯（Jalen Smith）於底角接球時，發生了過度撲前的不必要肢體接觸，奉送對手關鍵的兩次罰球機會。科爾賽後受訪時也坦言：「那是一個犯規，我看了回放，他的手放錯了位置，那本來會是一次很難的投籃。」 最終史密斯兩罰全中將比賽拖入延長賽，勇士也因此氣力放盡而輸球。從數據上來看，格林全場出戰29分29秒，攻下12分、7籃板與4助攻。然而，他在防守端與整體的掙扎卻讓他本場的正負值低至 -19。格林這一季攻防兩端的下滑已是肉有可見，事實上在勇士奪冠的2022年就已經可以看出他是不定時炸彈，教練團卻始終沒道理的信任他。除了調度失誤，勇士在禁區的劣勢也是輸球的致命傷：本場比賽公牛全隊狂抓64個籃板，比勇士的49個足足多了15個。在內線得分方面，公牛更是以64：44徹底輾壓勇士，差距高達20分。公牛的內線命中率高達55.2%，反觀勇士僅有47.8%。籃球比賽極度講究「節奏」與「手感」。當場上一幫年輕球員與替補已經打出氣勢、建立起堅固的防守陣線時，科爾硬是為了所謂的「老將防守經驗」，換上已經在場下坐冷板凳許久、身體徹底冷掉的格林。這無疑是教練團的執拗與迷信，不僅打斷了球隊原有的化學效應，更是直接把格林推上場「背鍋犯罪」。如果在最後關頭，科爾選擇信任年輕球員，不去隨意破壞團隊節奏，或許這場勝利早已穩穩收進口袋。