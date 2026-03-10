隨著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今夏離開湖人的傳聞越演越烈，湖人被爆出將清出約5000萬美元（約合新台幣15.9億元）的薪資空間，全力追逐密爾瓦基公鹿超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。更令人關注的是，字母哥的公鹿隊友波提斯（Bobby Portis）近日受訪時坦言，對字母哥下季續留公鹿的信心程度只剩「5分」，讓這場轉隊風暴的真實性大幅提升。
信心指數只剩5分？公鹿隊友坦言：未來很難說
公鹿隊前鋒波提斯昨日參加FanDuel TV的節目《Run It Back》時，被問到對於字母哥下賽季留隊的信心指數（1至10分）有多少，波提斯的回答讓密爾瓦基球迷心涼了大半。
「我大概只給5分，兄弟，」波提斯語帶保留地表示，「說實話，這一切都還懸而未定。自從我2020年來到這裡，目標始終是總冠軍，所以我不確定明年會是如何。」身為與字母哥關係最緊密的隊友之一，波提斯的觀望態度，也被認為字母哥在密爾瓦基的時光可能已進入倒數計時。
湖人可以清出5000萬美元預算 目標「字母哥＋唐西奇」
根據《The Athletic》名記Sam Amick透露，湖人隊內部已達成共識，今夏將不惜一切代價追求字母哥。前提是詹姆斯、八村壘、克萊柏（Maxi Kleber）等自由球員離隊後，湖人預計將釋放出高達5000萬美元的薪資空間。
目前湖人的戰略核心是環繞在唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）這對新興雙槍。為了進一步升級側翼戰力與外圍防守，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也開出了一份屬意的補強名單。
除了大獎字母哥 湖人同步鎖定多名頂級3D側翼
根據《ESPN》記者Dave McMenamin報導，如果湖人最終無法如願透過交易換到字母哥，管理層以及總教練瑞迪克（JJ Redick）也已經鎖定多位自由球員作為「B計畫」，以增強側翼防守深度。
內部討論名單： 威金斯（Andrew Wiggins，要看他是否執行邁阿密熱火的球員選項）、哈里斯（Tobias Harris）、迪恩·韋德（Dean Wade）、格萊姆斯（Quentin Grimes）。
受限制自由球員： 伊森（Tari Eason）、培頓·華生（Peyton Watson）。
儘管勇士、灰狼、尼克與熱火都對字母哥虎視眈眈，但湖人憑藉著洛杉磯的巨大市場、唐西奇的號召力，以及今夏傲視聯盟的薪資優勢，已然成為這場「字母哥爭奪戰」中的領先者。
消息來源：《Heavy Sports》
