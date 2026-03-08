我是廣告 請繼續往下閱讀

在2026年世界棒球經典賽（WBC）美國隊與英國隊的賽事中，出現了一個令人屏息的防守瞬間。NBA美國職籃（National Basketball Association）巨星「K湯」克雷湯普森（Klay Thompson）的親弟弟、效力於英國隊的外野手崔斯湯普森（Trayce Thompson），在比賽第二局上演了不可思議的「沒收全壘打」美技，讓全場觀眾目瞪口呆。比賽進行到二局下半，美國隊強打威爾史密斯（Will Smith）瞄準一顆速球揮擊，球直奔右外野深處，眼看就要形成一支全壘打。此時，擔任英國隊先發右外野手的崔斯湯普森迅速退後，精準判斷落點後在全壘打牆前奮力起跳，整個人伸出牆外將這顆球硬生生攔截進手套。這一記精彩接殺不僅幫助英國隊守住1比0的領先，也讓投手維扎（Tyler Viza）在投手丘上激動地振臂喝采。崔斯湯普森與哥哥克雷湯普森都出生於洛杉磯，哥哥曾代表美國男籃奪得奧運金牌，但崔斯卻連續兩屆（2023、2026）披上英國隊戰袍。這背後的原因與其家族血緣有關。湯普森兄弟的父親、NBA前狀元米契爾湯普森（Mychal Thompson）出生於巴哈馬。由於巴哈馬曾為英國殖民地且目前仍為英聯邦成員，根據WBC參賽資格規定，只要球員父母之一擁有該國公民身份或出生於該地，球員即可代表該國參賽。現年34歲的崔斯湯普森棒球生涯走得並不順遂，自2009年被白襪隊選中後，曾效力於道奇、運動家、小熊、教士等多支大聯盟球隊。雖然自2023年後未再於大聯盟出賽，去年則在紅襪隊3A效力（擊出13支全壘打），目前仍為自由球員身份。崔斯在WBC的賽場上一直有不俗表現，2023年他就曾對美國隊強投溫萊特（Adam Wainwright）擊出英國隊史首支WBC全壘打。今日再度展現頂級守備實力，證明自己即便在自由市場中，依然保有強大的競爭力。