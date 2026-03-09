我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025/2026賽季例行賽進入第20周，西區聯盟的季後賽席次競爭已進入白熱化階段。根據數據網站《playoffstatus》最新的戰績數據與晉級機率預測，奧克拉荷馬城雷霆目前最被看好能稱霸西區，而金州勇士與洛杉磯快艇則面臨掉出前8名的嚴峻挑戰。目前西區龍頭之爭主要由雷霆與馬刺包辦。奧克拉荷馬城雷霆以50勝15敗的戰績領跑，奪下西區第1種子的機率高達71%。緊追在後的是聖安東尼奧馬刺（46勝17敗），雖然僅有29%的機率翻盤奪冠，但有70%的極高機率鎖定第2種子，兩隊基本已確定握有季後賽首輪的主場優勢。西區第3至第6名的爭奪極為混亂，火箭目前以50%的機率最有望搶下第3名。相較之下，傳統強權金州勇士與洛杉磯快艇的晉級之路則顯得崎嶇。金州勇士目前戰績32勝31敗，僅有11%的機率排在第7名，落在第8、9、10名的機率分別為28%、32%與25%。這意味著勇士有超過一半的機率（約57%）會掉到第9名以後，甚至面臨在附加賽中一戰定生死的風險。洛杉磯快艇情勢與勇士相仿，落在第8名的機率為33%，但排在第9與第10名的總和機率高達55%，同樣處於跌出前8名的邊緣。鳳凰城太陽目前有43%的機率落至第7名，高機率需參加附加賽。而在分組末端，灰熊、獨行俠、鵜鶘、爵士以及國王等隊伍，晉級季後賽的機率皆低於1%，幾乎確定提早結束賽季，進入重建或準備選秀階段。隨著例行賽剩餘約5周的時間，每一場比賽的勝負都將對這份機率表產生重大影響。勇士與快艇能否在最後關頭發力重回前8，將是全聯盟球迷關注的焦點。