金州勇士隊的王朝或許正經歷陣痛，但這可能只是季後補強市場「大震盪」前的前奏。根據ESPN知名記者Marc J. Spears近日的爆料，勇士隊當家球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）對於球隊未來充滿信心，因為他深知今年夏天勇士將會有「大牌球星」加盟，而潛在目標鎖定了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）或「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。
柯瑞深知補強將至 目標鎖定詹皇、字母哥
Marc J. Spears在節目中指出，儘管勇士本賽季因傷病陷入困境——柯瑞持續缺陣、巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷、新加盟的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也無法獨撐大局——但柯瑞心裡很清楚，2026年的夏天將會是勇士重返爭冠行列的轉捩點。
「我認為柯瑞知道，無論是字母哥還是詹姆斯，今年夏天一定會有某位超級巨星加入他、加入巴特勒以及格林（Draymond Green，前提是他還在隊上）。」Spears 表示，勇士擁有強大的品牌魅力與多個首輪選秀權，這讓他們具備「快速修復」陣容並引進頂尖天賦的能力。
搶救柯瑞巔峰尾巴 勇士砸鍋賣鐵在所不惜
目前37歲的柯瑞依然渴望職業生涯第5枚冠軍戒指，但現實讓他明白單打獨鬥已非對策。隨著密爾瓦基公鹿隊本季戰績持續低迷，字母哥離隊的傳聞愈演愈烈；而即將年滿42歲的詹姆斯，也被認為可能在生涯末期尋求與柯瑞聯手的機會。
對勇士球團而言，柯瑞的巔峰期已進入尾聲，奪冠窗口正在縮小。為了不浪費這位歷史級射手的最後餘輝，勇士被預期會在休賽季「砸鍋賣鐵」，甚至不惜將格林再次放入交易名單，以換取足以改變聯盟版圖的超級巨星。
培養年輕球員為「大計畫」鋪路
Spears也提到，柯瑞目前並不擔心球隊戰績，他反而看重波杰姆斯基（Brandin Podziemski）、桑托斯（Gui Santos）和穆迪（Moses Moody）等年輕球員的成長。讓年輕球員在柯瑞受傷期間獲得季後賽等級的磨練，不僅能提升球隊深度，更能讓球團在未來引進大牌球星時，節省輔助戰力的開支。
「只要柯瑞還在場上，勇士就有機會。」這是聯盟專家的共識。若今年夏天真的能促成柯瑞與詹姆斯或字母哥的世紀聯手，搭配健康的巴特勒，這支「破碎的王朝」將在下個賽季瞬間變回全聯盟最令人恐懼的奪冠熱門。
