被外界視為西區決賽預演的一場比賽，最終由「新一代紀錄收割機」「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）畫下完美句點。奧克拉荷馬雷霆今（10）日在主場以129：126險勝丹佛金塊，豪取六連勝，也完成本賽季對戰金塊的三連勝。這場比賽除了是SGA追平傳奇張伯倫的歷史之夜，也能看出雷霆之所以能穩坐西區龍頭、無懼馬刺步步進逼的強大板凳深度。
⭐️SGA追平張伯倫神紀錄！雷霆129：126險勝金塊 戈登回歸空砍雙10
SGA太穩定！比肩張伯倫的「20+」傳奇
此役焦點無疑在於SGA全場21投14中，狂轟35分、15助攻與9籃板的準大三元數據。更令人驚嘆的是，這已是他連續第126場得分達20分以上，正式追平「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）保持的NBA歷史最長紀錄。
SGA最可怕的地方就在於他的「硬解能力」。在關鍵第四節，當金塊約基奇（Nikola Jokic）帶隊瘋狂反撲時，SGA單節獨拿 10 分，並在比賽剩餘2.7秒時投進那記致命的後撤步三分球，把比賽勝利收進囊中。這種將「極致穩定」與「冷血絕殺」結合的表現，讓他在關鍵時刻總能成為跳出來主宰戰局的人，也因為他的超狂表現讓他始終領跑年度MVP爭奪戰。
禁區空缺誰來補？威廉斯生涯代表作鎖定勝局
在禁區兩大支柱霍姆葛倫（Chet Holmgren）與哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）缺陣的情況下，面對當今最強中鋒約基奇，雷霆原本處於劣勢。然而，威廉斯（Jaylin Williams）打出生涯之夜，單場飆進7記三分球、狂砍29分、12籃板。
威廉斯不僅在進攻端化身「高砲塔」拉開雷霆的進攻空間，在防守端更是傾盡全力與約基奇搏鬥。雖然約基奇最終還是拿下超級大三元，但威廉斯在進攻端的牽制力成功分擔了SGA的壓力，也間接印證了雷霆教練團「空間型體系」的戰術佈局。
傷癒歸隊就無縫接軌！米契爾回歸很有價值
缺陣20場的明星後衛米契爾（Ajay Mitchell）在此戰宣告復出，上場29分鐘便高效攻下24分，正負值高達+11。
米契爾的回歸對雷霆至關重要。首節當雷霆一度落後達雙位數時，正是米契爾替補上陣連拿10分止血。他對防守錯位的判斷與切入破壞力，讓雷霆即便在主力中鋒缺陣時，仍能維持頂尖的進攻流暢度。這也就是雷霆恐怖的地方，在主力因傷缺陣或因調節體力下場休息時，他們總有奇兵跳出來，補足缺少的進攻火力，讓他們從開季到現在都是毫無懸念的西區龍頭。
雷霆對金塊全面佔優 還是領先馬刺2.5場勝差
雖然金塊打得相當有韌性，射手小哈達威（Tim Hardaway Jr.）單場8記三分彈助陣，穆雷（Jamal Murray）也帶傷奮戰貢獻21分，但雷霆在末節的球星對決中顯然更勝一籌。儘管防守大將多爾特（Luguentz Dort）在末節因惡意犯規差點成為罪人，但雷霆即便犯錯還是有SGA站出來收割比賽。
目前雷霆以51勝穩坐西區第一，領先緊追在後的馬刺2.5場勝差。反觀金塊在遭遇兩連敗後，排名已掉至西區第六，且本季對戰雷霆完全落入下風。現在的雷霆打金塊，或許正如過往金塊打湖人般具有心理與戰術上的絕對優勢。
