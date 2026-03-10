我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽今（10）日上演西區強強對決，由衛冕軍奧克拉荷馬雷霆坐鎮主場迎戰丹佛金塊。雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役展現MVP等級的宰制力，不僅狂轟35分並送出15次助攻，更在比賽最後關頭冷血投進三分準絕殺，帶領雷霆以129：126險勝金塊。憑藉此役，亞歷山大也達成連續126場得分超過20分的壯舉，正式追平「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain），並列聯盟歷史第一。此外，剛復出的金塊前鋒戈登（Aaron Gordon）此役也有貢獻，轟下23分、10籃板、3助攻。上賽季帶領雷霆奪下隊史首冠的SGA，本季狀態依舊巔峰。他在第三節憑藉一記撤步三分球命中，成功達成連續126場得分「20+」的成就。這項紀錄過去由張伯倫獨自保持，如今SGA展現了近乎恐怖的得分穩定性，讓全世界見證新一代統治者的誕生。SGA全場21投14中，繳出35分、9籃板及15次助攻的全面數據。無論是個人單打還是策動隊友，SGA讓金塊防線陷入「二選一」的防守困境。比賽首節，金塊前鋒戈登（Aaron Gordon）在約基奇（Nikola Jokic）的傳球引導下徹底爆發，單節狂轟19分幫助客隊反客為主。然而，雷霆在第二節迅速調整，限制金塊單節僅得20分，並在半場結束時以66：60取得超前。下半場雙方戰火升級，金塊一哥約基奇依舊穩定，全場轟下32分、14籃板、13助攻的超級大三元；射手小哈達威（Tim Hardaway Jr.）也化身冷血殺手，單場飆進8記三分球挹注28分。雷霆方面，頂替先發中鋒的威廉斯（Jaylin Williams）外線奇準，單場投進7記三分球砍下29分，為勝負埋下伏筆。末節決戰時刻，比賽進入白熱化。金塊在最後兩分鐘一度落後9分，但靠著韌性追至僅1分差。最後8.5秒，雙方戰成126平手，SGA持球單打，在防守者面前投進致命的三分球。最終，雷霆就以3分之差捍衛主場成功。此役過後，雷霆戰績持續穩居西區龍頭。反觀金塊在全明星賽後狀態起伏，排名已下滑至西區第六。雷霆本季對決金塊已取得3勝0敗的絕對優勢，展現出衛冕軍爭取連霸的超強氣勢。