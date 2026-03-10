金州勇士隊本賽季原本充滿希望，但在核心球星柯瑞（Stephen Curry）與季中加盟的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）相繼遭遇不同程度的傷病後，球隊戰績大受打擊。面對NBA美國職籃（National Basketball Association）傷病潮氾濫的現狀，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）日前公開向聯盟喊話，拋出一個極具爭議的大膽建議：「將每季82場例行賽砍掉10場」，以保護球員健康並提升比賽競爭力。
柯爾：現代球風增加受傷風險
柯爾在接受媒體採訪時直言不諱：「我知道這個觀點在聯盟辦公室不會受歡迎，但我必須繼續說下去，因為事實顯而易見，我們需要打更少的比賽。我認為縮減10場賽程對聯盟會是件好事。」
柯爾分析，現代籃球強調「空間感」與「快節奏」，比賽強度與奔跑距離遠超以往。他強調：「現代比賽的空間感與節奏讓球員負擔極重。如果我們減少比賽場次，聯盟會變得更有競爭力，球員也會更健康。」他承認這涉及巨大的轉播收益與薪資問題，要讓所有人同意少拿一點錢是非常困難的，但為了長遠發展，這是必要的犧牲。
縮減賽程或能解決「擺爛」與「養生籃球」僵局
除了健康考量，目前例行賽末段常被球迷詬病「毫無意義」，原因就在於嚴重的傷兵潮以及球隊為了選秀權集體「擺爛」的慘況，因此柯爾的方案也被認為能解決NBA賽季末期的這些亂象
包括曼菲斯灰熊、猶他爵士與沙加緬度國王等隊，近期都出現多名主力因「可疑傷病」長期缺賽的狀況。若賽程縮減，每一場比賽的勝負權重將會增加，不僅能降低球隊輪休球員的動機，也能讓賽季中後段的排名爭奪戰更加白熱化。
現實的阻礙大！錢、歷史紀錄都重要
儘管柯爾的提議獲得許多教練與媒體支持，但《Heavy Sports》認為NBA官方幾乎不可能批准。首要原因便是經濟利益。NBA剛簽下巨額的電視轉播合約，幾乎每晚都有全美直播賽事，縮減賽程代表轉播商與球團收益都將會縮水，這對以營利為最大目的的聯盟主席蕭華（Adam Silver）來說，顯然不是首選。
此外，《Heavy Sports》認為歷史紀錄的完整性也是一大阻礙。NBA非常看重歷史數據的對比，若場次減少，未來球員將難以挑戰如文班亞馬（Victor Wembanyama）的火鍋紀錄，或是像布里吉斯（Mikal Bridges）那樣的「鐵人」出賽紀錄。
