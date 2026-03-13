我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平（左）約真美子（右）吃飯曾被拒絕，因為是大鼓給人感覺太輕浮。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）受到全世界棒球迷矚目，其中日本代表隊隊長大谷翔平更是靠著超強勁實力掀起許多討論熱潮，而他和老婆田中真美子的愛情故事也成了關注焦點之一，不過兩人交往的過程並不如大家所想地順利，雖然大谷翔平對真美子一見鍾情，不過他第一次主動邀約對方一起吃晚餐時竟然慘遭拒絕，原因為真美子當時認為大谷翔平是一個「輕浮」的人。大谷翔平和田中真美子相識於運動員訓練中心，當時兩人多次在練習場的走廊上偶遇，使他對這位臉上總是掛著笑容、身高將近180公分的女孩，產生了「我們一定是命中註定」的情愫，因此大谷翔平開始對真美子主動追擊、邀請對方共進晚餐，不過卻慘遭女方給拒絕，因為真美子不希望自己的另一半是一個輕浮男。拒絕大谷翔平的追求後，真美子回家跟父母說了被追求一事，原本以為家人會跟著一起反對輕浮男的求愛，沒想到父母卻說：「試著見面看看吧，見了面才知道對方是怎麼樣的人！」因此在家人的鼓勵下，真美子回心轉意答應了大谷翔平的邀約，沒想到這一次點頭，直接促成了一對佳偶，成為了運動界最亮眼的夫妻。為了守護這段得來不易的愛情，大谷翔平在婚後接受訪問時曾坦言，兩人在交往期間為了躲避媒體關注，幾乎過著像隱居般的生活，當記者好奇詢問兩人在日本是否曾出門約會時，他笑著坦白：「在日本的時候基本上完全沒有出去過呢！因為如果隨便出去的話會變得很吵鬧（指引起騷動），所以我們都是在室內約會。」不過因為大谷翔平日常生活是「每天睡滿10小時、訓練8小時」，若把10小時的睡眠時間，加上他每天固定的球場訓練、重量訓練與數據分析，大谷一天剩餘的自由時間僅有1到2小時，因此兩人能夠約會的時間可是少之又少，正是大谷單純的生活模式打動了想要平穩感情的真美子，才讓兩人最後順利走到一起，成就了一段人人稱羨的神仙愛情。