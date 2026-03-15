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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰戰況激烈，除了決定四強名單，攸關2028洛杉磯奧運棒球項目的兩張美洲區門票也正式出爐！隨著多明尼加扣倒韓國、委內瑞拉逆轉擊敗日本，兩隊確定成為本屆賽事排名最高的美洲球隊（扣除地主美國），雙雙搶下前進洛杉磯奧運的入場券。奪冠大熱門多明尼加在八強賽面對韓國展現恐怖火力，前3局就狂灌7分，7局下更靠著威爾斯（Austin Wells）的再見3分砲，以10：0提前結束比賽。多明尼加自預賽起未嘗敗績，順利闖進四強。這不僅是他們繼1992年巴塞隆納與2020年東京奧運（摘下銅牌）後，隊史第3度踏上奧運殿堂，更展現了志在奪冠的氣勢。接下來他們將在四強戰正面迎戰地主美國隊。另一張門票的爭奪戰中，委內瑞拉在八強賽靠著凶猛的全壘打攻勢，以及阿布瑞尤（Wilyer Abreu）的致勝三分砲，成功逆轉衛冕軍日本隊。由於洛杉磯奧運棒球項目僅有6個參賽名額，美國身為地主國已自動保送1席，WBC的2張門票規定發給「表現最優異的2支美洲球隊」。隨著闖入四強的美洲球隊僅剩美國、多明尼加與委內瑞拉，多委兩國便順理成章將這兩張珍貴的奧運門票收入囊中。隨著WBC美洲區2席資格確認，洛杉磯奧運的6個名額已確定一半（美國、多明尼加、委內瑞拉）。對於中華隊等亞洲列強而言，接下來的重頭戲將是「2027年世界12強賽」。該賽事將發出2張門票（亞洲最佳1席、歐洲與大洋洲最佳1席）。中華隊的終極目標是在明年12強賽中名次超越日本與韓國等勁敵，成為排名最高的亞洲球隊，就能直接取得奧運門票，避免落入變數極大的2028年「6搶1」最終資格賽。