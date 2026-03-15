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2026世界棒球經典賽（WBC）八強生死戰今（15）日全數落幕，日本隊與委內瑞拉激戰至最後一刻，儘管三局下靠著森下翔太的三分砲一度取得5：2領先，仍擋不住委內瑞拉的強大反撲，最終以5：8慘遭逆轉，隊史首次無緣四強。賽後，擔任球評的日本名將黑田博樹與內川聖一都一度震驚地說不出話，擔任嘉賓、同時也是上屆日本奪冠功臣的努特巴爾（Lars Nootbaar）則認為日本繳出的內容完全不差，是「委內瑞拉的打線實在太強悍了」。本場比賽高潮迭起，首局山本由伸被阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）敲出首局首打席全壘打，大谷翔平隨即在下半局以同樣方式回敬追平轟。3局下，接替受傷退場的主砲鈴木誠也上場的森下翔太，驚天炸裂三分砲，一度帶領日本取得5：2領先。然而，日本隊一向引以為傲的投手陣容此役集體失靈。隅田知一郎5局挨轟讓委內瑞拉縮小分差，6局上接手的伊藤大海更挨了致命的三分彈被反超，8局上種市篤暉再丟分。整場比賽日本投手群共挨了3發全壘打、狂失8分，徹底粉碎了衛冕之路。上屆奪冠功臣、現效力聖路易紅雀隊的努特巴爾（Lars Nootbaar），今日受邀擔任Netflix賽後節目嘉賓。看著昔日戰友落敗，努特巴爾冷靜分析：「山本由伸雖然失分，但投球內容不差；佐藤輝明與森下翔太也在關鍵時刻建功。只能說，最後是委內瑞拉的打線實在太強悍了。」除了努特巴爾，現場嘉賓還包括好萊塢巨星渡邊謙與退役名將內川聖一。渡邊謙惋惜表示：「這是一場有來有回的激戰，直到最後一刻我都覺得還有機會追回來。」而在2013年經典賽也曾體會過敗北痛苦的內川聖一，更在鏡頭前忍不住流下英雄淚。內川哽咽說道：「比賽中段原本節奏很好，我自己也經歷過輸球的感覺，看到板凳區球員的表情，我心裡真的……不知道該如何表達。」他表示完全能理解球員為了這項大賽所付出的努力與不甘。此外，在Netflix轉播節目擔任評論嘉賓的傳奇投手黑田博樹，在目睹日本隊落敗後也陷入極大震驚。當主持人追問「準決賽竟然會面臨如此艱辛的戰況」時，黑田博樹僅吐出：「是啊……嗯……是啊……」隨後便陷入了長達數秒的沈默，顯見連這位見過無數大風大浪的名將，都難以接受日本隊首度無緣四強的事實。直到日本隊在球場上列隊向觀眾致意後，黑田博樹才重新調整情緒表示：「這群球員為了這次經典賽，犧牲了很多東西並調整狀態，將自己體能與狀態提升到最高。對於他們的付出，我首先必須表達最深的感謝。」對於最終的結果，黑田博樹沈重地表示：「這就是勝負，這一切真的沒有那麼簡單。」一語道盡了國際頂尖賽事最殘酷的一面。