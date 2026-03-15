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2026世界棒球經典賽（WBC）八強生死戰今（15）日落幕，日本隊以5：8不敵委內瑞拉，隊史首度止步八強。除了輸球的苦澀，日本隊主砲鈴木誠也在首局嘗試盜壘時不幸重傷退場，成為整場比賽最揪心的轉折。賽後鈴木誠也眼眶泛紅，忍痛一拐一拐地走出休息室，對著等候的媒體致歉：「在最後的最後給球隊添了麻煩，真的非常抱歉。」事件發生在一局下半，鈴木誠也選到保送上壘後展現極強鬥志，發動盜壘並採取激進的頭部撲壘，希望能替球隊建功。不料在衝撞壘包時重傷右膝。鈴木起初嘗試起身卻面露痛苦，最終只能在隊友攙扶下、拖著明顯無法施力的右腳走回休息區。現場轉播畫面捕捉到，當家球星大谷翔平站在一旁，雙眼充滿憂心地凝視著好友被攙扶退場。日本隊官方隨後緊急宣布鈴木誠也因「右膝不適」提前退場，後續狀況仍需觀察。雖然失去主力重砲，但日本隊展現了強大的韌性。接替鈴木誠也上場的森下翔太，在三局下轟出驚天逆轉三分砲，將比分超前為5：2，那一刻全隊似乎都在為了負傷退場的鈴木而戰。可惜日本投手群後段接連失火，最終仍遭委內瑞拉逆轉。賽後一小時，媒體目擊鈴木誠也步履蹣跚地出現在休息室後方，每走一步都顯得相當吃力。面對採訪，他難掩失落地表示：「在這麼關鍵的時刻沒能繼續奮戰，真的很不甘心。希望以後還能有機會回來為這場敗仗復仇。」關於傷勢細節，鈴木坦言目前僅由隨隊醫師簡單診視，還沒進行詳細的影像檢查，「接下來會先回到亞利桑那與芝加哥小熊隊會合，在那裡接受進一步的診斷與治療。」由於大聯盟2026賽季開幕在即，鈴木誠也這次「搏命演出」導致膝蓋出現，讓小熊隊球團與球迷相當焦慮。這也是鈴木繼2023年因傷缺席經典賽後，再度在經典賽遭遇傷病魔咒，這場敗仗對他與日本隊而言，代價都顯得過於沉重。