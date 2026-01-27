我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮（左二）回顧上屆經典賽結果，坦言仍有些遺憾，如今不會去想結果，專注跟球迷一起應援。（圖／記者葉政勳攝 , 2026.01.27）

國際賽限定應援團CT Amaze成軍見面會今（27）日登場，36位成員首度全員到齊，與球迷相見歡。人氣成員峮峮、短今受訪時，笑說不想預期成果，只想專心為中華隊加油，但也透露已經提前訂好赴日機票與住宿，盼能親臨東京巨蛋為中華隊應援。峮峮上一屆就是中華隊應援團隊成員之一，受訪時表示，今年的心情和上一屆相似，都充滿興奮與期待感，「12強奪冠後，外界的期待值自然更高，但我自己不太會預設立場，最重要的還是給球員最大的支援，不管結果是什麼。」短今則回憶起過去賽事的應援經驗，難忘在場邊與球迷一起吶喊，「到現在想起來都好像剛發生一樣，真的很期待比賽到來，這段時間我們也會好好準備，為他們全力加油。」中華隊上屆經典賽打出精采好球，但因為賽制規則緣故，最終無緣晉級，峮峮、短今回顧起來坦言仍有些遺憾，如今不會去想結果，專注在應援當下，成為中華隊球員最好的後盾。由於CT Amaze最終只將派出12人赴日應援，其他成員則在台灣與球迷一起，峮峮、短今笑說，在賽程公布後，大家就盡量把時間排開，因為賽期接近訓練期，「大家都很努力想請到假。」短今則在去年資格賽後便立刻訂好機票與住宿。「就是怕訂不到，一定要搶到可以進場的時間。」