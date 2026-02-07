我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CT Amaze人氣成員峮峮（右）領軍，透露已經提前訂好赴日機票與住宿，盼能親臨東京巨蛋為中華隊應援。（圖／記者葉政勳攝）

▲談到有可能對決大谷翔平，林襄（右）表示很期待再看到大谷，但也希望對方「能手下留情啦！」（圖／記者葉政勳攝）

▲談到首度被選進CT Amaze，安娜（左）甚至開玩笑地說：「收到消息很開心，以為自己眼花還是近視了。」（圖／記者葉政勳攝）

▲CT AMAZE 36位女孩完整名單。（圖／悍創運動行銷提供）

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將登場，昨（6）日上午8點公布星光熠熠的30人正選名單外，台灣獨步全球的應援文化，也將再次站上國際賽事的鎂光燈焦點，由「本土女神」峮峮（吳函峮）領軍，主辦單位也公布中華隊專屬應援團「CT AMAZE」，集結中華職棒六隊最具代表性的36名成員，組成史上規模最大、訓練強度最高的國家級應援陣容。不同於過往球團賽事，CT AMAZE 面對的是高張力、長時數、跨文化的國際舞台，成員不僅需要記憶上百首應援曲目、在烈日或長時間比賽中維持體能，更必須具備即時判斷與情緒渲染能力，在關鍵時刻帶動數萬名觀眾節奏，被視為能與球員並肩作戰的「應援運動員」。本次名單由中華職棒六隊各派出6名代表，從舞蹈實力、舞台掌控力到個人品牌經營，全面展現台灣應援文化的多元與成熟。峮峮被視為台灣應援文化的標竿，證明啦啦隊是一條可長期發展、受人尊敬的專業職涯；短今則以鮮明個人特色建立高度辨識度，妮可、夏蕾、衣宸、少鹽結合資深經驗與新生代活力，展現世代傳承。林襄不僅是本土啦啦隊女神之一，同時也是成功將台灣應援文化輸出海外的指標人物，展現強大商業影響力；隊長小映則以穩定領導力與溝通能力坐鎮核心，霖霖、口水、璦昀、沛沛以高強度舞蹈續航力著稱，是內野氣氛的關鍵推進器。一粒（趙宜莉）憑藉「葉保弟應援曲」掀起現象級流量，證明女性在體育賽事中同樣具備主導話題的能力；李樂、恬魚、妡0、林浠、螢螢作為台鋼雄鷹的代表，這幾年已經成功將Wing Stars這塊招牌，成功讓台灣球迷所熟知。瑟七曾在亞冠賽以專業表現獲得日本球迷關注，展現跨文化溝通魅力，近年她積極接觸韓國文化，面容姣好且活潑的她，是隊內人氣王；Yuki作為資深學姐，體現長期投入的職人精神，Maggie、侯芳、一七、芮絲加入統一獅啦啦隊時間也許不常，然而卻已經擁有超高人氣。丹丹以極具感染力的笑容與親和力，展現高水準情緒勞動；潔潔承襲舞蹈世家背景，將街舞技巧融入應援，提升表演藝術性，秀秀子更是連3度被選為CT Amaze成員，在隊內擔任大隊長的他，無疑是Fubon Angels的當家門面，Jessy、安娜、卡洛琳也憑藉風格多變的多重樣貌，在隊內具有超高人氣。孟潔跨界參與《全明星運動會》，展現啦啦隊員同樣具備優異運動神經；岱縈、卉妮則是擁有豐富經驗，是不論大小賽事都能勝任的勝利女神，熊霓、貝佳頤、彭彭在團隊換血之際努力破繭而出，如今也是樂天女孩中新生代的人氣女神。CT AMAZE全體36名成員，將於2月26、27日登上「台日交流賽」舞台，但最終能前進東京巨蛋、站上WBC正賽場邊的僅有12人，這不只是人氣之爭，而是一場高規格的職業挑戰。這份名單不僅象徵各球團應援實力的集結，也被視為繼12強賽之後，中華隊啦啦隊再一次「全明星等級」配置，無論在舞台掌控、觀眾號召力或轉播鏡頭表現上，都具備即戰力。在國際賽事層級下，這樣的陣容並非單純比拚人氣，而是仰賴過往實戰經驗累積出的信任值。多名成員曾站上亞冠賽、12強、交流賽等高張力舞台，熟悉臨場節奏與國際觀眾互動方式，也讓CT AMAZE在尚未正式登場前，就已被外界視為中華隊最穩定、也最具輸出價值的場邊戰力之一。